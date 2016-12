Pääministeri Sipilä putosi äkisti jalustalta

Onko Terraframe-kaivosyhtiön hankinnasta sekä Yleisradion toimittajien painostuksesta syntynyt kohu paisumassa sellaiseksi, että yleinen luottamus pääministeri Juha Sipilään (kesk.) on merkittävästi romahtamassa ja ovatko nämä tapaukset siten johtamassa poliittiseen kriisiin? Tämä on se suuri kysymys, kun pohditaan viime viikkojen poliittista kuohuntaa, joka Sipilän käytöksen vuoksi on syössyt myös Ylen toimituksen niin sisäisiin kuin ulkoisiin ongelmiin.

Nyt kyseenalaistetaan jo laajalti Ylen toiminnan riippumattomuus. Useiden lähteiden mukaan Sipilän Yleen kohdistama painostus on vain jäävuorenhuippu ja Yleä on etenkin viime vuosina painostettu niin laajalti, että se olisi myös joutunut antautumaan tämän painostuksen vuoksi. Tästä ei tosin ole vakuuttavia näyttöjä. Ylen yhteiskunnallinen uutisointi on ollut kauan ja on edelleen pääosin laadukasta.

Pääministeri Sipilä itse nostatti hänen mahdollisesta esteellisyydestään nousseen kohun aivan uusiin sfääreihin, kun hän reagoi voimakkaasti Ylen tavanomaiseen uutisointiin asiasta. Tämän seurauksena on suurelle yleisölle paljastunut Sipilän herkkänahkaisuus, kun Ylen päätoimittajan Atte Jääskeläisen jälkeen päivä toisensa perästä yhä useampi toimittaja on kertonut Sipilän ja edustamansa median välisen suhteen jännitteisyydestä.

Nyt on käynyt ilmi, että Sipilä on protestoinut aktiivisesti medialle sen uutisoinnista ja väittänyt sitä puolueelliseksi, milloin keskustan ja milloin minkäkin Sipilän edustaman viiteryhmän vastaiseksi. Tämä on lähellä perussuomalaisten asennoitumista mediaa kohtaan, mitä kuitenkin on jossakin määrin ymmärretty osana populistipuolueen toimintatapaa, ja pääministeriltä samankaltaista on vaikeaa ymmärtää.

Joviaalin pääministerin kuoren alta on monille yllättäen paljastunut nyt herkkänahkainen ja epäluuloinen poliitikko, joka ei ymmärrä länsimaisen vapaan tiedonvälityksen toimintatapaa. Kun tämä yhdistyy epäilyihin Sipilän sidonnaisuuksista, pudottaa se tätä suosittua poliitikkoa jalustalta, ja kun niin päähallituspuolue keskusta kuin koko hallitus henkilöityy voimakkaasti Sipilään, voi tilanne kriisiytyä entisestään.

Sipilällä on nyt paljon tekemistä, jotta luottamus häneen voi palautua.