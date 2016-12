Osta kotimaista - luo työtä ja hyvinvointia

Marras-joulukuun vaihteessa vietetään kaupan juhlapäiviä. Oli Black Friday ja veronpalautusten maksupäivä, monella palkkapäiväkin. Tässä viikonvaihteessa monella on pitkä vapaa, kun itsenäisyyspäivä sattuu tiistaille. Tällä pohjustuksella joulukaupan odotetaan jatkuvan vilkkaana varsinkin, kun taloudessa on vihdoin ollut viriämisen merkkejä.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on parantunut. Se lisää uskallusta tehdä kauppaa, sillä juuri sitä on puuttunut viime vuodet monelta sellaiseltakin, jonka työpaikka on vakaa eikä taloudellisia huolia ole muutenkaan.

Shoppailukierroksella kannattaa myös oman edun näkökulmasta pitää mielessä eilinen Osta työtä Suomeen -päivä ja laajentaa tapa ostaa kotimaista ympärivuotiseksi. Se ei ole protektionismia eikä nationalismia vaan tervettä itsekkyyttä.

Suomalaisista 84 prosenttia sanookin suosivansa suomalaista aina, kun se on mahdollista. Todellisuus ei kuitenkaan ole aivan yhtä ruusuinen suomalaisen teollisuuden, raaka-ainetuottajien ja suomalaisten työntekijöiden kannalta.

Jos jokainen suomalainen käyttäisi kuukaudessa 10 euroa enemmän suomalaisiin tuotteisiin, se tarkoittaisi vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa. Suomalaisen Työn Liiton laskelma on vanha, mutta pitää paikkansa tänäkin päivänä.

Monissa tuotteissa ei kotimaista vaihtoehtoa enää ole, mutta yllättävän monissa on.

Kaupan olisikin syytä panostaa kotimaisten tuotteiden esillepanoon. Hyvä esimerkki on keksihylly, josta kotimaisen vaihtoehdon löytäminen vaatii sekä harrastuneisuutta että salapoliisityötä. Pesuainehyllyllä taas kotimainen pyykkipulveri saattaa olla ylimmällä hyllyllä, jolloin siitä ei ole mitään mahdollisuutta tulla kiireisen satunnaisostosta.

On hyvä, että kuluttajaviranomaiset ovat viime aikoina entistä tiukemmin puuttuneet vilpilliseen ”suomalaisuudella” ratsastamiseen.

Kotimaisilla tuotteilla on syystä ja syyttä kalliin leima. Luksustuotteet ja erikoisbrändit ovat eri asia, mutta monet niin elintarvikkeet kuin kulutustuotteetkin ovat samassa hintakategoriassa tuontitavaran kanssa. Moni kuluttaja tarvitsisi kuitenkin opastusta siitä, mikä ero on bulkki- ja laatutuotteella.