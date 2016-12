Tutustukaa lähiluontoon kaikkina vuodenaikoina

Suomalaisilla on aina ollut erityisen läheinen suhde luontoon. Vaikka teknologinen kehitys on muuttanut arkea, työtä ja vapaa-aikaa, niin kaipuu luontoon siirtyy verenperintönä sukupolvilta toisille. Jotta jatkumo ei katkea, on luontokohteista pidettävä huolta ja varjeltava niitä.

Kansainvälisesti suomalaisilla on harvinainen etuoikeus liikkua vapaasti luonnossa ja hyödyntää luonnon monipuolisia antimia. Tätäkin valtavaa arvoa on vaalittava tinkimättä. Koska maailma muuttuu ja elämä kaupunkilaistuu yhä enemmän, tarvitaan uudenlaisia keinoja osoittaa kohteita ja opastaa tutustumaan lähiluonnon kohteisiin. Siksi itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Suomen luonnonsuojeluliitto on koonnut listan eri puolilta maata 100 ainutlaatuisesta luontokohteesta. Näihin luontohelmiin kannattaa tutustua eri vuodenaikoina, sillä silloin ne ovat aina uusia ja erilaisia. Kaikkiin luontohelmikohteisiin järjestetään ensi vuonna retkiä talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä. Pohjois-Karjalan luonnon monipuolisesta ainutlaatuisesta kertoo, että 100 luontohelmen listalle valittiin kahdeksan kohdetta eri puolilta maakuntaa (Karjalainen, 2.12.). Näissä maakuntahelmissä on itsestäänselvyyksiä, kuten Lieksan Ruunaan kosket ja retkeilyalue. Hyvä vaan, että listalla on maakunnasta myös kohteita, joiden säilymiseen ja säilyttämiseen luontohelminä kohdistuu erilaisia uhkatekijöitä. Tietoisuuden lisääntyminen antaa pohjaa arvokeskustelulle ja tulevaisuuden ratkaisuille. Kolia ei kelpuutettu näiden luontohelmien listalle, mutta ei huolta. Kansallismaiseman arvo ja merkitys ei siitä vähene. Komea Kolin maisema on koko kampanjan kansikuvana.