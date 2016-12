Hyvä tienpito ei ole vain rahasta kiinni

Ei ihme, että keskiviikkoaamu pani monen pohjoiskarjalaisen hillitsemään kieltään, kun jopa ely-keskuksen liikennevastaava hermostui huonosti auratusta tiestä (Karjalainen, 8.12.). Edes kaikkein isoimpia teitä ei oltu aurattu vielä puoli kahdeksan ja puoli yhdeksän tienoilla.

Tekstiviestipalstalle (sivu B4) on tänään poikkeuksellisesti kerätty kansalaispalautetta huonosti hoidetuista aurauksista. Normaalisti tällaisia tekstiviestejä julkaistaan harvakseltaan. Teiden kunnossa on valittamista liian paljon pienen tekstiviestipalstan kantokykyyn nähden.

Tiistain ja keskiviikon välisen yön lumisade oli poikkeuksellinen. Suomessa lumi kertyy yleensä hissukseen hipsuttelemalla, ei rykäisemällä 20 senttiä kerralla niin kuin nyt. Marras-joulukuussa lunta on tullut muutenkin enemmän ja kiivaammalla vauhdilla kuin yleensä tähän aikaan.

Kansalaisen on kohtuullista tuntea hiukan pitkämielisyyttä silloin, kun olosuhteet ovat keskiviikkoaamun kaltaiset. Aurauskalustoa ja kuljettajien määrää ei voida mitoittaa poikkeusolojen mukaan. Varautuminen vähän pidempään ajoaikaan ja varustautuminen vähän pidempivartisilla kengillä ei ole kohtuuton vaatimus poikkeustilanteessa.

Teiden talvikunnossapidossa on kuitenkin aivan todellista sanan sijaa. Tiet ovat entistä useammin kehnossa kunnossa, heikosti ja huonolaatuisesti aurattuja ja polanteisia.

Näyttää siltä, että urakoitsijat katsovat yhä enemmän puhelimestaan, milloin lumisade lakkaa kuin ikkunasta, milloin lunta on satanut aurattavaksi asti. Ilmeisesti mittatikkua venytetään päätettäessä, milloin lunta on satanut niin paljon, että aura-auton on sopimuksen mukaan lähdettävä ajoon.

Koska urakat vedetään yhä kireämmälle, urakoitsijoita ei voi yksin vetää syytetyn penkille. Yrittäjän on koko ajan taiteilteva pitäessään toimintaansa kannattavuuden rajoissa.

Hyvä tienpito on rahasta kiinni, mutta ei yksin siitä. Nykyisessä urakoiden, aliurakoiden ja alialiurakoiden maailmassa ei enää ole kenenkään kunnia-asia, että työt hoidetaan hyvin.

Urakoitsijat ovat piilossa hahmottoman Destian takana. Liikenne-ely on yhtälailla kasvoton Kuopiossa toimiva virasto. Kansalainen vain uppoaa lumeen ja teiden kuoppiin pystymättä piiloutumaan minkään taakse.