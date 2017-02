Eläintenpitokiellosta saatava pitävä

Eläimiä kaltoin kohtelevia tuomitaan oikeudessa eläintenpitokieltoon, joko määräaikaiseen tai pysyvään. Eläintenpitokielto merkitään Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään eläintenpitokieltorekisteriin. Sepä hyvä ja asia kunnossa, voisi äkkipäätä ajatella.

Niin tuomiot kuin rekisterimerkinnät jäävät kuitenkin usein pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi. On käsittämätöntä, miten löperöksi laki on aikanaan laadittu, ja mistä syystä. Heijasteleeko se sitä, että eläinsuojelurikokset on otettu lakiin, mutta niiden tarkoitusta ja tärkeyttä ei vielä tuolloin täysin ymmärretty, ei ehkä hyväksyttykään?

Toivottavasti tuleva uusi eläinsuojelulaki korjaa tilanteen. Ainakin aika on jo kypsä siihen, että eläinten oikeudet otetaan vakavasti.

Eläinten hyvinvoinnista puhutaan paljon. Kun on kyse tuotantoeläimistä, joita kuitenkin hoidetaan lain ja hyvä tavan mukaisesti kohtelematta niitä kaltoin tai edes huonosti, paheksujia riittää. Rikollisesta toiminnasta sen sijaan julkista puhetta on vähemmän.

Kun on kyse todella hävyttömästi ja laittomasti kohdeltavista eläimistä, lain koura jää lyhyeksi. Eläintenpitokiellon kiertäminen on helppoa ja valvominen vaikeaa.

Eläintenpitokiellon saanut yksinkertaisimmallaan muuttaa paikkakuntaa ja puuhiaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Uudellakin paikkakunnalla eläinten olot ja kohtelu ovat useimmiten yhtä huonolla tolalla kuin ennenkin.

Kielto on tyhjää sananhelinää myös silloin, jos samassa taloudessa asuu useampia ihmisiä ja kielto on vain yhdellä.

Täysin uskomattomalta kuulostaa se, ettei poliisi pysty ajamaan rekisteristä listoja henkilöistä, jotka on tuomittu eläintenpitokieltoon. Vasta uuteen eläinsuojelulakiin ollaan lisäämässä mahdollisuus kieltojen noudattamisen valvontaan ilman rikosepäilyä. Toivottavasti silloin on myös todellisia resursseja valvonnan järjestämiseen.

Valitettavasti yhden kerran tehty tarkastus ei tietysti riitä, sillä monet varsinkin lemmikkieläinten huonosta kohtelusta tuomitut ovat omalla tavallaan eläinrakkaita.

Rekisteritiedon hakeminen maksaa nyt 22 euroa. Miksi niin paljon? Homma hoituu automaattisesti, sen enempää henkilöstö- kuin kopiointikulujakaan ei nykyisin synny. Kyse ei voi olla yksityisyydensuojastakaan.