Myös Pohjois-Karjalassa kisa lienee tasoittunut

Suurimpien puolueiden välinen kilpa kuntavaalien voitosta on entisestään kiristynyt ennakkoäänestyksen aikana. Myös puolueiden keskikastissa vihreiden, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton keskinäinen kisa on tasoittunut. Pienpuolueissa kristillisdemokraattien kannatus on selvästi noussut varsinaisen vaalipäivän lähestyessä.

Näin on pääteltävissä Ylen uutisten (6.4.) Taloustutkimuksella teettämästä puoluekannatusarviosta. Sen mukaan kokoomuksen kannatusosuus on nyt 18,8 prosenttia, keskustan 18,6 ja SDP:n 18,4 prosenttia. Vihreiden kannatukseksi mitattiin 12,9, perussuomalaisten 9,7, vasemmistoliiton 9,4, RKP:n 5,3 ja KD:n 5,1 prosenttia. Mittaustulos poikkeaa hivenen Ylen viime perjantaina julkistamasta kuukausittaisesta puoluegallupista. Siihen verrattuna KD:n, vasemmistoliiton ja keskustan kannatus on hieman noussut sekä muilla aavistuksen laskenut. Niin nämä muutokset kuin samoissa kokoluokissa myös puolueiden väliset erot mahtuvat kuitenkin tutkimuksen virhemarginaaliin, eli varmaa on edelleen ainoastaan puolueiden välisen kilvan tasoittuminen. Tämä tietää hyvää sunnuntaista vaalipäivää ajatellen. Jokaisella puolueella on mahdollisuus joko vaalivoittoon tai niiden lähtöasetelmiin nähden ainakin torjuntavoittona pidettävään kohtuulliseen tulokseen. Vaalien äänestysprosentti ratkaisee nyt todella paljon. Pohjois-Karjalassa puolueiden kannatuksen kehitystä ei ole mitattu sitten Karjalaisen (12.10.) ja Savon Sanomien eduskuntavaalien Savo-Karjalan vaalipiiriin teettämän kannatusmittauksen. Tämä tutkimus osoitti kuitenkin sen, että täkäläiset muutokset puolueiden kannatussuhteissa noudattavat pääosin valtakunnallisten puoluekannatusmittausten muutoksia. Tämän perusteella voidaan olettaa, että keskustan selvää ykkösasemaa Pohjois-Karjalassa ei uhkaa mikään mutta muut puolueet ovat hiipimässä sitä lähemmäksi. Valtakunnallisesti sote-uudistus on ollut kuntavaalien ykkösteema, mutta kun Pohjois-Karjalassa on jo Siun Sote eikä uudistus ole siten yhtä hämärän peitossa kuin useimmissa muissa maakunnissa, vaikuttanee se täkäläiseen puolueiden väliseen kisaan. Ehdokasasetannassa Pohjois-Karjalassa ei ole epäonnistujia, joten maakunnallisestikin vaalisunnuntaista on tulossa jännityksentäyteinen.