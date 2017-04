Torikauppaa joustavastikävelykeskustan alueella

Joensuussa on tehty torikauppaa nykyisellä paikalla 150 vuotta. Sitä ennen markkina- ja torikauppaa käytiin nykyisen Vapaudenpuiston alueella. Torilla on myyty, ostettu ja kokoonnuttu yhteen koko Joensuun kaupungin olemassaolon ajan.

Pari seuraavaa kesää näyttää, kuinka pitkä perinne jatkuu ja muotoutuu uudeksi. Jatkuuko torikauppa, onko sille tarjontaa, kysyntää ja kiinnostusta?

Kriittinen välivaihe on alkanut toriparkin rakentamisen takia. Torikahviot, myyntipaikat ja koko torielämä siirretään kahdeksi kesäksi kävelyalueelle Sinisen virran liepeille (Karjalainen, 7.4.). Markkinat pidetään matkustajasatamassa niin kauan, kunnes uusi tori valmistuu.

Välivaihe on välttämätön, ja sen kanssa on vain opeteltava elämään. Toritoimintojen sijoittelu Keskusaukiolle, Keskuspuistoon ja kävelykadulle tiivistää elämää ydinkeskustassa. Kulkeminen ja liikkuminen yleensä hankaloituvat. Tämä voi yllättää myös Joensuuhun muualta tulevat matkailijat. Vilkas, iloinen ja elämää kupliva kesätori tunnetaan ympäri maan - se on yksi syy piipahtaa Joensuussa.

Jotta torille ja torikauppiaiden äärelle löytää ja pääsee esteettömästi kohtuullisen helposti, täytyy opastukseen ja pysäköinnin järjestelyihin kiinnittää erityistä huomiota.

Parin kesän välivaihe on hyvä myös siksi, että se näyttää, toimiiko torimyynnin ja -kahviloiden sijoittelu kävelykeskustan alueelle laajemmin. Jos kokemukset ovat myönteiset, niin kuin sopii odottaa, on torikauppa sallittava joustavasti jatkossakin eri puolilla laajentuvaa kävelykeskustaa eikä vain varsinaisella torilla, toriparkin katolla.

Kaupungilla on tuore päätös siitä, millainen uudesta torista tehdään. Onneksi sekään suunnitelma ei ole kiveen hakattu. Lopulta kuitenkin markkinavoimat, tarjonnan ja kysynnän mekanismit ratkaisevat, kuinka torikauppa elää ja kehittyy. Siihen voi vaikuttaa jokainen, samoin kaupunki omilla toimillaan ja myös keskustan yritykset. Kun keskustaan pääsee helposti, liikkuupa kävellen, pyörällä, autolla tai bussilla, niin kauppareissusta torille ja muihin keskustan yrityksiin tulee entistä houkuttelevampi.

Torikauppa elää hyvästä palvelusta, laatutuotteista ja ihmisten kohtaamisista. Merkitys vain korostuu, kun kaupankäynti jatkuvasti teknistyy ja muuttuu kasvottomammaksi.