Kokeiluja sallittavauudistuksia tehtäessä

Hallitus taipui odotetusti, että maakunnat voivat siirtyä porrastetusti panemaan käytäntöön sosiaali- ja terveyspalvelujen eli soten uudistusta. Oppositio halusi pitempää, jopa parin vuoden siirtymäaikaa, kun hallituksen uusi ehdotus tarkoittaa yhtä vuotta. Toki painavista syistä voi valtioneuvostolta hakea lisäaikaa vieläkin enemmän. Alun perin hallitus halusi uudistuksen kertarysäyksellä voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Tuollainen aikataulusta joustaminen on ehdottoman järkevää. Tekeillä on Suomen historian suurin hallinnollinen muutos, ja sen toteutus koskee käytännössä jokaista suomalaista. Muutos riipaisee kaikkien suomalaisten terveys- ja sosiaalipalveluja, asuupa kehäkolmosen sisäpuolella tai pitkien välimatkojen haja-asutusalueilla.

Aikataulu liittyy valinnanvapauden toteuttamiseen. Uudistuksen jälkeen asiakas voi valita, käyttääkö julkisia, yksityisiä tai järjestöjen järjestämiä sote-palveluja.

Joustot ja erilaiset toimintamallit eri alueilla ovat välttämättömiä, kun olosuhteet, tarpeet ja käytännön mahdollisuudet ovat erilaisia riippuen asuinpaikasta. Karu arki on erilaista keskuskaupungeissa ja syrjäkylillä.

Siksi joustoa ja erilaisuutta on sallittava myös siinä, kuinka organisoidaan maakunnallisten sote-palvelujen järjestäminen eri puolilla maata. Hallituksen kaavailema yhtiömalli voi sopia jonnekin, mutta ei pakkomallina kaikille. Pakkoyhtiöittämistä vastustetaan laajasti eri puolueissa. Siitä tulee suuri vääntö ennen lakien lopullista hyväksymistä eduskunnassa.

Sote-uudistus ei ole valmis vielä silloinkaan, kun sen toteutus pannaan liikkeelle. Erilaisten kokeilumallien salliminen antaa tärkeää vertailutietoa tehokkuudesta, taloudesta sekä palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Vasta muutaman vuoden vertailun perusteella voi sanoa ja päättää, onko yhtiömalli esimerkiksi kuntayhtymää parempi.

Pohjois-Karjalan Siun soteen on valittu kuntayhtymän malli. Maakunnassa ollaan laajasti sitä mieltä, että kuntayhtymä on kustannustehokkaampi ja myös valinnanvapauden kannalta toimivampi kuin yhtiömuoto, vaikka silläkin on kiistatta omat etunsa.

Pohjois-Karjalassa ei tarvita lisäaikaa uudistuksen käynnistämiseen. Oma, itse kuntien yhteistyöllä kehittelemä malli on jo käytössä. Olisi väärin rikkoa sitä, jos malli toimii.