Halla-aho teki politiikasta kirjoittamattoman lehden

Suomessa toteutui eilen pienemmässä mittakaavassa samanlainen mahdottomuus, mikä Yhdysvalloissa toteutui viime vuoden puolella. Jos joku on sanonut, että politiikka on tylsää, hän joutuu nyt vaihtamaan mielipidettään.

Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi jo ensimmäisellä kierroksella ja häkellyttävällä äänten enemmistöllä löi ällikällä niin politiikan penkkiurheilijat kuin ammattikommentaattorit.

Sampo Terhon ja Halla-ahon piti olla erittäin tasaväkiset kilpakumppanit, mutta loppusuoralla Halla-aho vetäisi kolmanneksen kaulan Terhoon. Se antaa erittäin vahvan mandaatin, ja ainakin lähtökohtaisesti Timo Soinin vertaisen aseman puolueessa. Aika nopeasti nähdään, pystyykö Halla-aho tämän aseman lunastamaan.

Puheenjohtajavaihdos oli isku puolueen luoneelle ja pohjamudista isoksi kiskoneelle Soinille. Vain muutaman minuutin vanha puoluejohtaja kehotti Soinia siirtymään pois eturivistä vanhemman valtiomiehen paikalle, siis syrjään. Soinin toive tehdä loistokas loppu poliittiselle uralleen ulkoministerinä ei näytä toteutuvan. Halla-aho teki heti isänmurhan, ja Soinin tie hallituksessa näyttää olevan lopussa.

Moni joutuu nyt miettimään, miten suhtautua omiin puheisiinsa tulevista ratkaisuistaan. Jussi Halla-aho on nyt puheenjohtaja. Hänen puolueessaan on niitä, jotka ovat sanoneet eroavansa puolueesta tässä tapauksessa. Eroavatko he? Hajoaako puolue vai vain kutistuu? Vai onko tärkeintä puolue, ei sen politiikka?

Entä mitä tapahtuu hallitukselle? Voivatko keskusta ja kokoomus sulkea silmänsä Halla-ahon linjauksilta? Varapuheenjohtajavalintojen jälkeen kosmeettisilla muutoksilla tuskin selvitään.

Sen Halla-aho teki heti selväksi, että maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava, mikäli hallitusyhteistyötä mieli jatkaa. Ainakin heti valinnan jälkeen hänellä ei muita vaateita näyttänyt olevankaan. Aiempien linjausten perusteella hallituksen oikeistolainen politiikka käy hänelle muuten hyvin.

Kuulostaa siltä, että perussuomalaiset lähtee joka tapauksessa hallituksesta ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jos ei aiemmin. Halla-ahon ääneen lausuttu tavoite on tehdä perussuomalaisista ruotsidemokraatit. Hän on valmis uudelleen kasvamaan oppositiossa. Mutta onnistuisiko kasvu jo ennenaikaisissa vaaleissa?