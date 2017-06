Hallitus hautaa elävältä aatteen alueellistamisesta

Sisäministeriö linjaa alkavalla viikolla, kuinka Kuopiossa kymmenen vuotta hyvin toimineen Kriisinhallintakeskuksen (CMC) uudistuksia pannaan täytäntöön. Työryhmä ehdottaa keskuksen irrottamista Pelastusopistosta ja siirtämistä pääkaupunkiseudulle.

Toteutuessaan siirto on pöyristyttävää jatkoa hallituksen hapuilulle alueellistamisessa. Nykyinen ja edellinen hallitus ovat vuosikausia vatuloineet lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean pääpaikan sijainnista. Voimassa on päätös, että pääpaikka on Kuopiossa. Mitään pesunkestäviä perusteita ei ole palauttaa pääpaikka takaisin Helsinkiin.

Sama koskee Kriisinhallintakeskusta. Jos pelastustoimen, poliisien, oikeustoimen ja Puolustusvoimien kriisinhallintatoiminta halutaan yhdistää luomalla uusi monialakeskus, se voi perustellusti toimia Kuopiossakin joko hallinnollisesti yhdessä Pelastusopiston kanssa tai siitä irrallaan.

Alueellistamisen aatteen hautaaminen elävältä on erityisen kummallista keskustalta ja perussuomalaisilta. Kumpikin puolue on pyrkinyt profiloitumaan juuri Itä- ja Pohjois-Suomen kaltaisten alueiden etujen puolustajina ja vartijoina.

Hallituksen viime kuukausien toimet ovat raadollisesti paljastaneet, että aluepoliittinen linjakin on hukassa.

Kaikki Savo-Karjalan kansanedustajat niin hallituspuolueista kuin oppositiostakin ovat tyrmistyneitä. Kansanedustajien vahva viesti on, että Kriisinhallintakeskus pysyköön Kuopiossa. Miksi rikkoa toimivaa ja toistaa vanhoja Fimea-virheitä? Laadukkaasti ja tehokkaasti toimivaa kriisinhallintaa ei ole syytä siirtää vain siksi, että jääräpäiset virkamiehet niin haluavat.