Mustaa ei saa puhumalla valkoiseksi tai harmaaksi

Hallituspuolueet keskusta ja kokoomus tekivät eilen ainoan oikean johtopäätöksen. Yhteistyö perussuomalaisten kanssa hallituksessa ei voi jatkua.

Perussuomalaiset valitsi puheenjohtajakseen Jussi Halla-ahon ja varapuheenjohtajiksi tämän kolme uskollista kannattajaa. Näillä valinnoilla puolue maalasi itsensä nurkkaan, jossa mustaa ei saa puhumalla valkoiseksi, ei edes harmaaksi. Hallituksen jatko kävi mahdottomaksi.

Nyt perussuomalaiset on äärinationalistinen ja maahanmuuttovastainen oikeistopopulistipuolue, joka ajaa Suomen eroa EU:sta ja eurosta. Timo Soinin johtama perussuomalaiset neuvotteli, sopi ja sitoutui hallitusohjelmaan - Suomen linjaan. Soini itse oli sille mainio takuumies perussuomalaisten nimissä.

Nyt Halla-ahon perussuomalaisten ja muiden puolueiden välillä on niin jyrkkä tärkeiden arvojen välinen ristiriita, että hallituksen jatko nykykokoonpanossa on mahdotonta. Jatkamalla kuin mikään ei olisi muuttunut keskusta ja kokoomus söisivät omien kannattajiensa luottamusta itseensä. Hallituksen ja koko Suomen uskottavuus EU:ssa ja kaikissa kansainvälisissä suhteissa kokisi vakavia kolauksia ja epäluottamusta.

Näissä arvojen ristiriidassa ei ole kyse puolue- tai valtapoliittisesta taktikoinnista vaan tärkeistä ihmisyyteen liittyvistä arvoista. Perussuomalaisten tie vie oppositioon, jossa sielläkään tuskin mikään eduskuntapuolue ryhtyy yhteistyöhön heidän kanssaan - toivottavasti ei.

Mediankin on syytä pohtia rooliaan halla-aholaisuuden kanavana paitsi arvomaailman kannalta myös siksi, että Halla-aho on julistanut suomalaismedian vihollisekseen ja vastustajakseen.

Tärkeintä on mennä eteenpäin. Suomeen on saatava mahdollisimman nopeasti toimintakykyinen hallitus. Lähipäivinä neuvotellaan hallituspohjan laajentamisesta ja uudesta hallitusohjelmasta. Tekeillä olevat suuret uudistukset saattavat mutkistua ja viivästyä kaupankäynnin seurauksena. Se on huonoa parempi vaihtoehto. Oppositio toivoo ratkaisuksi uusia vaaleja, joita tuskin tulee. Ylimääräiset vaalit sotkisivat presidentin- ja maakuntavaaleihin valmistautumista. Toisaalta vaalitulos paljastaisi halla-aholaisten suomidemokraattien todellisen kansansuosion.