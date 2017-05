Kuka on kaikkien aikojen paras pohjoiskarjalainen urheilija? - Anna äänesi nyt

Karjalaisessa esiteltiin kevään aikana listaus kaikkien aikojen sadasta parhaasta urheilijasta. Äänestämään pääsee urheilijaesittelyjen alta löytyvällä lomakkeella.

1910–1950-luvut:

1 Mikko Holm, paini ja yleisurheilu

Pohjois-Karjalan urheilun tähtihetket aloitetaan listauksessa vuodesta 1908, jolloin Mikko Holm otteli Suomen urheilukuninkaaksi silloisessa 10-ottelussa. Joensuun Katajaa edustanut Holm oli Pohjois-Karjalan seurojen ensimmäinen olympiaurheilija. Hän paini olympialaisissa 1912 ollen seitsemäs. Holm saavutti useita yleisurheilun ja painin SM-mitaleja ja monipuolisella urallaan yli 1 500 palkintoa.

2 Aksel Lihr, pikaluistelu

1900-luvun alussa Joensuun Kalevaisia ja Joensuun Katajaa edustanut Aksel Lihr kuului pikaluistelussa maailman valioihin. Vuoden 1913 EM-kisoissa hän oli kuudes 500 metrillä. SM-mitalien lisäksi monipuolinen Lihr keräsi yli 1 200 palkintoa eri lajeista, kuten pyöräilystä.

3 Urho Peltonen, keihäänheitto

Pohjois-Karjalan ensimmäinen olympiamitalisti on Nurmeksesta lähtöisin oleva Urho Peltonen. Nurmeksen mies saavutti olympiapronssia 1912 ja molempien käsien yhteistuloksen ME:n 1913 ja 1914. Peltosen uran kohokohta oli 1920, jolloin hän heitti olympiahopeaa. Peltonen muutti pois Nurmeksesta 26-vuotiaana vuonna 1919.

4 Taavi Tamminen, paini

Taavi Tamminen muutti Helsingistä Lieksaan 21-vuotiaana 1910 ja sieltä Joensuuhun 1914. Hän edusti Lieksan Intoa ja myöhemmin Viipurin Voimailijoita. Tamminen paini olympiahopeaa 1920 ja MM-kultaa 1921. Kuuluisa on olympialaisten 1920 tapaus, jossa Tamminen houkuteltiin häviämään loppuottelussa kultaa voittaneelle Emil Väreelle saaden palkkioksi Väreen kultamitalin.

5 Tauno Lappalainen, maastohiihto

Pohjois-Karjalassa on ollut tasokkaita hiihtäjäveljeksiä. Ensimmäinen suurnimi oli Roukalahden Kivekkäiden Tauno Lappalainen, joka saavutti kaksi MM-hopeaa vuonna 1926 ja MM-pronssia 1930. Olympialaisissa hän oli kuudes vuonna 1928 ja seitsemäs 1932.

6 Martti Lappalainen, maastohiihto

Taunon pikkuveli Martti Lappalainen hiihti vuonna 1934 MM-pronssia ja viestin MM-kultaa. Roukalahden Kivekkäiden ja Pohjois-Karjalan Hiihtoseuran edustaja ylsi olympialaisissa parhaimmillaan neljänneksi vuonna 1932. Jatkosodassa kuollut Martti Lappalainen oli Suomen toiseksi paras urheilija Urheilulehden äänestyksessä 1929.

7 Heikki Savolainen, voimistelu

Joensuulaislähtöistä Heikki Savolaista voidaan pitää Suomen kaikkien aikojen parhaana voimistelijana. Savolainen asui Joensuussa 20-vuotiaaksi asti ja edusti Joensuun SLU:ta vielä ensimmäisten olympialaistensa aikana vuonna 1928, jolloin hän sai olympiapronssia hevoselta. Hevos-Heikin upea ura tuotti yhdeksän olympiamitalia, joista kirkkain oli olympiakulta 1948. Vuonna 1931 hän kahmi kaksi epävirallista MM-kultaa.

8 Viktor Miinalainen, ammunta

Tohmajärvellä syntynyt Viktor Miinalainen palveli 1920-luvulla Joensuun rajavartiostossa ja asui aikanaan Kontiolahdella ja Joensuussa. Upseerien Ampumayhdistyksen urheilija laukoi vuonna 1935 MM-kultaa vapaakiväärillä, MM-hopeaa polvelta ja sai myös MM-joukkuekultaa. Useita MM-joukkuemitaleja täydensivät PM-kullat ja 12 SM-kultaa eri kivääri- ja pistoolilajeissa 1932–1939.

9 Martti Lauronen, maastohiihto

Joensuulaislähtöinen Martti Lauronen sivakoi viestin MM-kultaa 1938 ja 1941. Urallaan Pohjois-Karjalan Hiihtoseuraa ja Enon Suojeluskunnan Urheilijoita edustanut Lauronen oli MM-kisoissa viides 1938 ja seitsemäs 1941. Vuonna 1938 hänet valittiin Suomen parhaaksi pikamatkojen hiihtäjäksi.

10 Pekka Vanninen, maastohiihto

Vannisen veljekset nostivat Joensuun Katajan 1940-luvulla Suomen parhaaksi hiihtoseuraksi. Pekka Vanninen saapui Katajan riveihin vuonna 1945 ja edusti seuraa pari vuotta. Vanninen oli neljäs sekä MM-kisoissa 1939 että olympialaisissa 1948. Pitkien matkojen erikoismies johti selvästi 50 kilometrin MM-kisaa Lahdessa vuonna 1938, mutta hiihti harhaan. Voittoja kertyi SM-laduilta sekä aikakauden isoista Salpausselän ja Puijon kisoista.

11 Benjam Vanninen, maastohiihto

Pekan pikkuveli Benjam Vanninen edusti Joensuun Katajaa vuosina 1944–1946. Urheilulehti valitsi Katajan hiihtäjän Suomen parhaaksi urheilijaksi vuonna 1946. Vuonna 1948 Benjam Vanninen ylsi sairaanakin olympiapronssille ennen veljeään Pekkaa. Temperamenttinen Benjam Vanninen lopetti uransa vuonna 1950, kun häntä ei valittu MM-kisoihin, ja taustalla vaikutti myös kylmyyden aiheuttama paha sairastuminen 1948 olympiakatsastuksessa.

12 Lauri Silvennoinen, maastohiihto

Kesälahdelta lähtöisin oleva Lauri Silvennoinen edusti Pohjois-Karjalan Hiihtoseuraa 24-vuotiaaksi asti, kunnes vaihtoi Lahden Hiihtoseuraan vuonna 1940. Epävirallisissa MM-kisoissa 1941 hän sai pronssia ja viestikultaa. Vuonna 1948 Silvennoinen lykki viestin olympiahopeaa.

13 Pentti Hämäläinen, jääpallo

Ensimmäinen palloilija listalla on jääpalloilijoita edustava Pentti Hämäläinen. Joensuun Maila-Poikien boheemina pidetty hyökkääjä teki kaikki Suomen maalit, kun jääpalloa pelattiin näytöslajina vuoden 1952 talviolympialaisissa Oslossa. Suomi kukisti Norjan 3–2. Kolme A-maaottelua pelannut Hämäläinen esiintyi SM-sarjassa Joensuun Palloseurassa vuodet 1945–1949 ja JMP:ssä 1952–1956 tehden 64 ottelussa 61 maalia.

14 Seppo Pelkonen, jalkapallo

Joensuun Palloseuran Seppo Pelkonen oli Pohjois-Karjalan paras urheilija vuonna 1952, jolloin hänet valittiin mukaan olympiajoukkueeseen. Pelkonen pelasi 1950-luvulla 16 A-maaottelua, joissa syntyi kaksi osumaa. Hän saavutti SM-kultaa Kuopion Palloseurassa 1956 ja kolme muuta SM-mitalia.

15 Raimo Kauppinen, jalkapallo

Joensuun Palloseuran taitureihin lukeutui 1950- luvulla myös Raimo Kauppinen. Monipuolisuusihme Kauppinen sai Joensuussa saman päivän aikana parhaan pelaajan palkinnon jääpallon SM-sarjaottelussa, koripallon SM-karsintapelissä ja jääkiekon Suomensarja-ottelussa. Kauppinen voitti HJK:ssa Suomen mestaruuden 1964 ja lisäksi Suomen cupin. 1966 Kauppinen pelasi A-maaottelun Israelia vastaan.

16 Siiri Rantanen, maastohiihto

Ensimmäinen naisurheilija listalla on hiihtolegenda Siiri Rantanen. Tohmajärven kasvatti edusti Värtsilän Terästä ja Joensuun Katajaa ennen muuttoa Lahteen vuonna 1951. Rantanen ylsi olympiapronssille 1952, MM-hopealle 1954 ja MM-pronssille 1958. Hän ankkuroi Suomen naiset olympiakultaan 1956 ja saavutti viesteistä neljä muuta arvokisamitalia. Rantanen valittiin neljästi Suomen vuoden naisurheilijaksi ja hän saavutti Suomen mestaruuksia hiihdon lisäksi maastojuoksussa ja maantiepyöräilyssä.

17 Jorma Kortelainen, maastohiihto ja soutu

Pyhäselässä syntynyt Jorma Kortelainen edusti urallaan mm. Joensuun Katajaa ja Joensuun Kauhojia. Hiihdossa Kortelaisen huipentuma oli viestin olympiahopea 1956, jolloin hänet valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi. SM-kultaa hän tuuletti 1963. Kortelainen kilpaili olympialaisissa myös kesäkisoissa. 1960 hän souti yksikössä keräilyeriin ja oli seitsemäs. PM- ja SM-kultien lisäksi Kortelainen oli soudun MM-kisoissa parhaimmillaan kahdeksas.

1960-1970-luvut:

18 Paavo Repo, ampumahiihto

Höytiäisen Urheilijoita, Kivivaaran Ryhtiä ja Lieksan Urheilijoita edustanut Paavo Repo saavutti MM-pronssia ja viestin MM-kultaa vuonna 1961, jolloin hän oli Pohjois-Karjalan paras urheilija. Revolle irtosi neljän maan maaotteluvoitto 1963.

19 Leena Turunen, pyöräily

Outokummun Partion Leena Turunen pyöräili yhdeksän SM-kultaa ja maailmanennätyksen 100 kilometrin rata-ajossa. Turunen sai kolme SM-kultaa ja kaksi Suomen ennätystä vuonna 1963, jolloin hänet valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi.

20 Matti Eskelinen, painonnosto

Pitkän taipaleen urheilun parissa tehnyt Matti Eskelinen edusti urallaan Kevätniemen Kehän lisäksi Joensuun Voimailukerhoa ja Lieksan Urheilijoita. Eskelinen nosti EM-pronssia tempauksessa 1965 ja oli EM-kisojen yhteistuloksissa neljäs. Hän oli Pohjois-Karjalan paras urheilija 1962 ja Suomen maaotteluedustaja vuosina 1961–1978. Eskelinen kirjautti nimiinsä useita Pohjoismaiden ja Suomen ennätyksiä.

21 Esa Kervinen, ammunta

Esa Kervisen saavutusten luettelemiseen ei riitä palstatila. Joensuun Ampujien mies edusti Suomea kolmesti olympialaisissa kivääriampujana: 1960, 1964 ja 1972 ja oli parhaimmillaan kahdesti kuudes. Henkilökohtaisia MM-mitaleja Kervinen sai seitsemän ja EM-mitaleja kuusi. Hänet valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1965 sekä 1970, jolloin hän laukoi MM-hopeaa ME-tuloksella ja oli vuoden ampuja Suomessa. Kervinen kokosi 20 SE:tä, viisi PM-kultaa ja yli 50 SM-kultaa eri kiväärilajeissa.

22 Erkki Mononen, jääkiekko

Joensuulaislähtöinen Erkki Mononen oli ensimmäinen pohjoiskarjalainen maajoukkuepelaaja jääkiekossa. Hän pelasi MM-kisoissa vuosina 1966 ja 1971. Keskushyökkääjä Monoselle kertyi 39 A-maaottelua, ja hänet muistetaan ruplaketjusta Lauri-veljen ja Seppo Revon kanssa. Erkki Mononen oli SM-sarjan toiseksi paras maalintekijä 1966, jolloin Lahden Reipas voitti Suomen cupin. Jokereissa tuli SM-hopeaa.

23 Veijo Tahvanainen, suunnistus

Ilomantsissa syntynyt ja Lieksan Urheilijoita edustanut Veijo Tahvanainen pääsi ensimmäisenä pohjoiskarjalaisena suunnistajana maajoukkueeseen. Hän saavutti viestin MM-hopeaa 1968 ja oli MM-kisoissa parhaimmillaan yhdeksäs henkilökohtaisilla matkoilla. Tahvanainen sai kolme SM-kultaa ja Asikkalan Raikkaassa kaksi Jukolan viestin voittoa. Monipuolinen Tahvanainen oli viides SM-ampumahiihdossa vuonna 1964, jolloin hänet valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi. Hiihtosuunnistajana hän pokkasi mm. lajin historian ensimmäisen SM-kullan 1966.

24 Arvo Kinnari, ampumahiihto

Arvo Kinnari nimettiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1968, jolloin hän oli Suomen paras ampumahiihtäjä. Kinnari ylsi viidenneksi olympialaisissa 1968, ja lisäksi Suomi oli olympialaisten viestissä viides Kinnarin ankkuroimana. Partionjohtajana hän voitti viisi sotilaiden partiohiihdon MM-kultaa ja kahdeksan muuta MM-mitalia. Seuroina Kinnarilla olivat mm. Höytiäisen Urheilijat, Joensuun Hiihtoseura, Tohmajärven Urheilijat ja Kiteen Urheilijat.

25 Seppo Hänninen, pikaluistelu

Outokummun Partion pikaluistelija Seppo Hänninen kilpaili kolmissa olympialaisissa: 1964, 1968 ja 1972. Hän oli parhaimmillaan olympialaisissa viides vuonna 1972. Sprinttereiden MM-kisoissa Hänninen ylsi neljänneksi yhteispisteissä 1973 ja oli neljäs 500 metrillä 1972. Samoin yleisluistelijoiden MM-kisoissa hän viiletti neljänneksi 500 metrillä 1970, ja oli neljäs myös ammattilaisten EM-kisoissa 1974. Hänninen valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1971, jolloin hän luisteli 500 metrin SE:n ja SM-kultaa.

26 Lauri Mononen, jääkiekko

Joensuulaislähtöistä Lauri Monosta pidetään yleisesti Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen jääkiekkoilijana. Meriitit ovat komeat: Mononen pelasi kuudesti MM-kisoissa, kerran olympialaisissa ja yhteensä 145 A-maaottelua tehoin 51+37=88. Vuoden 1972 MM-kisoissa ”oman aikansa Patrik Laine” paukutti tehot 9+6=15, ja tuo yhdeksän maalia on edelleen jaettu Suomen MM-kisaennätys. SM-sarjassa Mononen valittiin kolmesti All Stars -kentälliseen ja hän oli SM-sarjan paras hyökkääjä 1972. Muistoiksi jäivät myös SM-kulta, SM-hopea ja Sveitsin mestaruus. WHA-liigassa Mononen tahkosi 147 ottelua ja 90 tehopistettä, SM-sarjassa tahti oli yli piste per peli.

27 Pirjo Ståhlberg (o.s. Vihonen), kestävyysjuoksu

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen naisyleisurheilijaksi voidaan nostaa Pirjo Ståhlberg, joka ylsi viidenneksi maastojuoksun MM-kisoissa vuonna 1974 ja sai joukkuekisan MM-pronssia. Joensuun Katajaa ja Leppälahden Uskallusta edustanut Vihonen teki 1500 metrin ja 3000 metrin Suomen ennätykset 1973, jolloin hänet valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi. SE:t hän pinkoi kahdeksan kertaa. Kalevan kisoista Vihonen haki 13 ja maastojuoksusta 9 henkilökohtaista SM-mitalia.

28 Olavi Svanberg, hiihtosuunnistus

Kiteen Urheilijoiden Olavi Svanberg saalisti urallaan kuusi hiihtosuunnistuksen MM-mitalia. MM-kultaa Svanberg juhli ensimmäisissä virallisissa MM-kisoissa 1975 sekä henkilökohtaisessa kisassa että viestissä. Uran kolmas MM-kulta heltisi 1982. Palkintokaappi täydentyi 80-luvulla myös kolmella MM-viestimitalilla. Svanberg nimettiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1974 ja 1975.

29 Paula-Irmeli Halonen, pikaluistelu

Paula-Irmeli Halonen oli Seppo Hännisen tavoin maailman kärkinimiä pikaluistelussa. Joensuun Katajan luistelija ylsi MM-kisoissa parhaimmillaan yhteispisteissä neljänneksi ja olympialaisissa kahdeksanneksi 1976, jolloin hän oli Pohjois-Karjalan paras urheilija. Halonen tykitti 20 SE:tä vuosina 1975–77. Monipuolinen Halonen taituroi urallaan myös pesäpallokentillä ja esiintyi neljästi Itä–Lännessä.

30 Hannu Kapanen, jääkiekko

Kontiolahdella syntynyt joensuulaiskasvatti Hannu Kapanen pelasi urallaan 47 A-maaottelua. Huippuvuosi oli 1976, jolloin hän kiekkoili olympialaisissa, MM-kisoissa ja Kanada cupissa. Legendaarinen on USA-peli ja Kapasen hylätty maali, joka olisi tuonut Suomelle ensimmäisen olympiamitalin. Kapanen sai SM-kultaa HIFK:ssa 1980, jonka jälkeen hän palasi Joensuun Kiekko-Poikiin vuosiksi 1980–1985. SM-liigassa/sarjassa hän tehtaili 331 ottelua yli piste per peli tahdilla.

31 Seppo Repo, jääkiekko

Liperistä ja Joensuusta parrasvaloihin ponnistanut Seppo Repo on Pohjois-Karjalan jääkiekon kaikkien aikojen kovimpia kasvatteja. TPS:n SM-kullan jatkoajalla ratkaissut Repo valittiin Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi 1976. Hän pelasi kahdeksan kertaa MM-kisoissa 1971–1982 sekä kerran olympialaisissa ja Kanada cupissa. A-maaotteluja kertyi peräti 170 tehoin 39+26=65. Repo oli SM-sarjan paras hyökkääjä 1975 ja 1976. SM-sarjan/liigan 375 ottelua tuottivat 409 tehopistettä, SM-kullan, kaksi SM-hopeaa ja SM-pronssin. Pitkä ura toi muistoja myös WHA-liigasta, Tanskasta, Saksasta ja Japanista.

32 Eero Oksava, koripallo

Iki-Kataja Eero Oksava pelasi Joensuun Katajan edustusjoukkueessa 1963–1980. Vuonna 2009 seuraikoni nimettiin Katajan kaikkien aikojen koripalloilijaksi Karjalaisen ja K5-kanavan äänestyksessä. Oksava oli Pohjois-Karjalan paras urheilija vuonna 1977. Hän esiintyi SM-sarjassa Katajan takamiehenä 1969–1970 ja 1976–1980, jolloin hän toimi kapteenina. Vuonna 1969 Oksava oli mukana nousemassa SM-sarjaan samana keväänä koripallossa ja jääpallossa.

33 Leon Huff, koripallo

Joensuun Katajan ensimmäinen ulkomaalaispelaaja Leon Huff nimettiin seuran kaikkien aikojen ulkomaalaisvahvistukseksi Karjalaisen asiantuntijaäänestyksessä 2005. Huff edusti Katajaa 1975–1978 ja 1979–1980 sekä 1. divisioonassa 1990-luvulla. ToPossa Huff voitti Suomen mestaruuden 1981 ja 1983. SM-sarjassa Katajan riveissä amerikkalaisen pistekeskiarvo oli 25,8 ja levypallokeskiarvo 16,5.

34 Matti Rotinen, lentopallo

Ilomantsissa syntynyt Uimaharjun Karin ja Lieksan Visan kasvatti Matti Rotinen on paras maakunnasta ponnistanut lentopalloilija. Rotinen ylsi mukaan MM-kisoihin vuonna 1978 ja EM-kisoihin 1977. Vuosina 1977–1980 hänelle kirjattiin 93 maaottelua. Rotinen kuului Pieksämäen NMKY:n vakiokalustoon seuran menestysvuosina, jolloin hän saavutti seitsemän SM-kultaa, neljä SM-hopeaa ja kahdeksan Suomen cupin voittoa. Euroopan cupin finaaleissa Rotinen esiintyi neljästi.

1980-luku:

35 Jorma Lievonen, ammunta

Joensuun Ampujien vahva esiinmarssi laajalla rintamalla alkoi jo 1970-luvulla. Jorma Lievonen valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1979, jolloin hän kuului MM-kultajoukkueeseen, joka teki ME:n. Olympialaisissa Lievonen laukoi villikarjuammunnassa kuudenneksi 1980 ja seitsemänneksi 1984. Lievonen kahmi urallaan seitsemän PM-kultaa ja yli 70 SM-mitalia.

36 Kyllikki Sysilä, ammunta

Kyllikki Sysilä oli Pohjois-Karjalan ensimmäinen huipputason naisampuja. Joensuun Ampujien nainen tähtäsi ilmapistoolin EM-kultaa 1980 ja EM-hopeaa 1981. Joukkuekisasta hän sai EM-pronssia 1980.

37 Markku Hakulinen, jääkiekko

Monoset, Kapaset, Hakuliset. Joensuusta on ponnistanut kovia kiekkoveljeksiä. Markku Hakulinen pelasi 35 A-maaottelua ja edusti Suomea olympialaisissa 1980, jolloin Leijonat ylsi neljänneksi. Hakulinen taituroi vuosina 1975–1985 yhteensä 279 SM-liigaottelua KooVeen, Reippaan ja HPK:n riveissä, joissa syntyi 298 tehopistettä. SM-pronssia hän sai 1977.

38 Pertti Tikka, hiihtosuunnistus

Pohjois-Karjalan paras urheilija oli vuonna 1980 Pertti Tikka, hiihtosuunnistuksen maailmanmestari ja viestin MM-hopeamies. Tohmajärven Urheilijoiden edustaja saavutti vuonna 1982 MM-hopeaa ja viestin MM-pronssia sekä 1984 MM-pronssia ja viestin MM-hopeaa.

39 Ari Vatanen, ralliautoilu

Suomen ensimmäinen rallin maailmanmestari on lähtöisin Tuupovaaran teiltä. Joensuun Urheiluautoilijoita edustanut Ari Vatanen ylsi maailmanmestariksi 1981. Vataselle kertyi kymmenen osakilpailuvoittoa MM-ralleissa 1980–1985. Vatanen voitti Pariisi–Dakar-rallin neljästi 1987–1991. Meriittilistalle tulivat myös Britannian avoimet rallimestaruudet ja Pohjoismaiden mestaruus.

40 Jukka Toivola, kestävyysjuoksu

Pohjois-Karjalasta on noussut monta tasokasta kestävyysjuoksijaa, joista yksi nimekkäimmistä on Liperistä lähtöisin oleva Jukka Toivola. Liperin Taimea vuoteen 1972 asti edustanut Toivola kohosi maratonin SE-mieheksi 1983. EM-kisoissa hän ylsi viidenneksi 1982. Liperin kasvatti voitti ensimmäistä kertaa järjestetyn Tukholman maratonin 1979 ja oli toinen New Yorkin maratonilla 1981. SM-mitaleita kertyi maratonin lisäksi viestistä ja maastojuoksusta.

41 Aki Karvonen, maastohiihto

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen hiihtäjien joukkoon kuuluu ehdottomasti Ilomantsin Urheilijoiden Valtimolla syntynyt Aki Karvonen. Karvonen hiihti olympiahopeaa ja -pronssia 1984 ja MM-hopeaa 1987. Viesteistä hän sai lisäksi olympiapronssia 1984, MM-hopeaa 1989 ja MM-pronssia 1982. Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi Karvonen nimettiin 1981 ja 1984. Karvonen sivakoi myös nelos- ja kuutossijat MM-kisoista ja useita SM-mitaleja.

42 Kalle Leskinen, ammunta

Joensuun Ampujia ja Kontiolahden Urheilijoita edustanut Kalle Leskinen ampui MM- ja EM-kultia sekä lukuisia arvokisamitaleja 300 metrin kiväärilajeissa. Leskinen valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1983, jolloin meriitteinä olivat vapaakiväärillä makuun EM-kulta ME-tuloksella, kolmiasennon EM-hopea, polviammunnan EM-pronssi ja EM-joukkuehopea. 1986 Leskinen oli mukana laukomassa joukkue-ME:tä.

43 Rauno Bies, ammunta

Joensuun Ampujien Rauno Bies on viimeisin suomalainen olympiamitalin saavuttanut pistooliampuja. Biesin uran tähtihetki oli olympiapronssi 1984, jolloin hän oli vuoden ampuja Suomessa. Bies kilpaili MM-kisoissa kahdesti ja EM-kisoissa kolmesti ollen viides vuonna 1985. Joensuulainen keräsi myös neljä PM-kultaa ja laukoi SE:n olympiapistoolilla 1982.

44 Jarmo Rönkä, pesäpallo

Ensimmäinen pesäpalloilija listalla on Jarmo Rönkä, joka pelasi pääsarjaa Kiteellä vuosina 1978–1987 ja 1991–1992. Rönkä valittiin vuoden pesäpalloilijaksi 1985, jolloin hän oli myös Pohjois-Karjalan paras urheilija. Kiteen huippupelaaja tahkosi urallaan kymmenen Itä–Länttä.

45 Jarmo Kärnä, pituushyppy

Pohjois-Karjalan tasokkain hyppylajien kasvatti Jarmo Kärnä eteni urallaan Valtimon Vasaman ja Joensuun Katajan kautta SE-mieheksi 1989 ja EM-hallipronssille 1992. Olympialaisissa hän oli kymmenes 1988 ja EM-kisoissa viides 1990. Katajan vuosinaan hänet nimettiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi 1982. Komea ura tuotti Kalevan kisoista kahdeksan SM-kultaa, hallikisoista yhdeksän SM-kultaa sekä tukun muita SM-mitaleja.

46 Markku Kyllönen, jääkiekko

Markku Kyllönen on toistaiseksi ainoa jääkiekkoilija, joka on yltänyt Pohjois-Karjalasta aina NHL-peleihin asti. Joensuun kasvatti pelasi 23 A-maaottelua ja esiintyi Kanada cupissa 1987. Jokipoikien kaikkien aikojen paras pistemies kirjasi urallaan SM-liigassa 208 ottelussa 155 tehopistettä ja NHL:ssä yhdeksässä ottelussa kaksi syöttöpistettä. AHL-liigassa Kyllönen pelasi 60 ottelua. Kärpissä tuli SM-hopeaa 1987.

47 Eeva Karttunen, pesäpallo

Eeva Karttunen on ainoa Viinijärven Urheilijoiden pelaaja, joka on ollut voittamassa kaikkia seuran seitsemää SM-mitalia. Karttunen on ViU:n kaikkien aikojen ykkönen lyödyissä, kärkilyönneissä ja otteluissa. Hänet valittiin vuoden naispesäpalloilijaksi 1987. Itä–Länsiä Karttuselle kertyi kymmenen.

48 Hannu Malinen, voimanosto

Outokummun Vesaa ja Pajarin Punttia edustanut Hannu Malinen lukeutuu Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen parhaimpiin voimanostajiin. Malinen saavutti voimanoston MM-kultaa 1988, MM-hopeaa 1987, EM-hopeaa 1988 sekä EM-pronssia 1984 ja 1987. SM-kultaa heltisi kolmesti.

49 Seppo Räty, keihäänheitto

Tohmajärven Seppo Räty on kiistatta yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista keihäänheittäjistä ellei paras. Vuonna 2009 Räty nimettiin Pohjois-Karjalan merkittävimmäksi urheilusankariksi Karjalaisen tilaamassa mielipidetutkimuksessa. Räty nousi Tohmajärveltä maailmanmestariksi 1987 ja ylsi kolmeen olympiamitaliin: hopeaan 1992 sekä pronsseihin 1988 ja 1996. Upea ura tuotti myös MM-hopeaa 1991, EM-hopeaa 1994 sekä ME-lukemat 96,96. Räty oli Pohjois-Karjalan paras urheilija viidesti. Kalevan kisoista hän sai kahdeksan SM-kultaa ja kolme muuta mitalia.

50 Jaana Savolainen, maastohiihto

Jaana Savolainen edusti Outokummun Partiota vuoteen 1987 saakka. Pohjois-Karjalan paras urheilija hän oli vuonna 1986. Arvokisamenestys huipentui viesteissä olympiapronssiin 1988 ja MM-kultaan Lahdessa 1989. Savolainen sivakoi maailmancupissa kaksi osakilpailuvoittoa ja sai kahdesti SM-kultaa sekä kuusi muuta SM-mitalia.

51 Pirjo Peltola, ammunta

Joensuun Ampujien Pirjo Peltola ylsi parhaimmillaan olympialaisissa viidenneksi ilmakiväärillä 1988, jolloin hän oli vuoden ampuja Suomessa. Peltola oli mukana myös 1992 olympialaisissa. Peltola laukoi EM-pronssia 1985 ja juhli joukkuekisan MM-kultaa 1986. Joukkuemitaleja irtosi myös EM-kisoista. MM-kisoissa Peltola oli parhaimmillaan seitsemäs. Ilmakiväärin SE-naiselle kertyi SM-kisoista 12 kultaa eri kiväärilajien henkilökohtaisista kisoista.

52 Juha Hyttinen, voimanosto

Juuan Jänteen voimanostaja Juha Hyttinen valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi vuosina 1989 ja 1990. Meriitit olivat kovat: MM- ja EM-kulta 1990 sekä MM- ja EM-hopea 1989. Hyttinen nosti lisäksi EM-kultaa 1987, EM-hopeaa 1988 ja neljä Suomen mestaruutta.

53 Kimmo Kettunen, vammaisurheilu

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen vammaisurheilijana voidaan pitää Joensuun Katajan hiihtäjää Kimmo Kettusta, joka saavutti viisi paralympiamitalia. Kettunen hiihti 10 kilometrin paralympiakultaa 1988 kukistaen nimekkään Jouko Gripin. Hän sai matkalta paralympiahopeaa 1984. Muut mitalit olivat paralympiapronssi 1988 sekä viestin paralympiakulta ja -hopea.

1990-luku:

54 Antonin Stavjana, jääkiekko

Legendaarisia olivat kiekkoajat, kun Antonin Stavjanan tasoiset pelimiehet viilettivät Mehtimäen jäähallissa. Tshekkipuolustaja valittiin joensuulaisen jääkiekon kaikkien aikojen ulkomaalaisvahvistukseksi Karjalaisen asiantuntijaäänestyksessä 2005. Stavjana pelasi Joensuun Kiekko-Pojissa 1990–1992 ja oli nostamassa JoKP:a liigaan keväällä 1991. Luottopakki tehtaili 1. divisioonan 42 ottelussa 48 tehopistettä. Maajoukkueessa hän sai kaksi MM-kultaa ja neljä MM-pronssia.

55 Vuokko Viitasaari, voimanosto

Voimanoston 11-kertainen MM-mitalisti Vuokko Viitasaari asui Lieksassa vuosina 1989–1992. Lieksalaisena hän nosti kaksi MM-hopeaa, MM-pronssin, kaksi EM-kultaa, EM-hopean, kolme SM-kultaa ja PM-kullan. Nykyään Tampereella asuvan naisen menestyksekäs ura jatkuu edelleen veteraaneissa.

56 Anne Lackman, uinti

Toinen 1990-luvun alun tasokas lieksalainen naisurheilija oli uimari Anne Lackman. Lackmanin ura huipentui 1992 olympialaisiin, jossa hän ui 100 metrin selkäuinnissa SE:n ollen alkuerien 39:s. Lieksalainen kauhoi urallaan kuusi SM-kultaa.

57 Ari Pakarinen, keihäänheitto

Yksi Pohjois-Karjalan vahvan keihäsmaineen kantajista on Pyhäselän Urheilijoiden Ari Pakarinen, joka nimettiin maakunnan parhaaksi urheilijaksi 1993. Pakarisen meriittinä oli viides sija MM-kisoissa. Hän oli mukana myös MM-kisoissa 1991 ja EM-kisoissa 2002. Pakarisen ennätykseksi kirjattiin 85,18.

58 Tapio Säynevirta, ammunta

Vuonna 1994 Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi valittiin Tapio Säynevirta, joka tähtäsi joukkuekisoissa MM-kultaa ja kaksi MM-hopeaa. Joensuun Ampujien miehen hieno ura tuotti muun muassa vapaakiväärin MM-hopeaa 1998 sekä vakio- ja vapaakiväärillä kuusi EM-mitalia. Vuonna 1988 hän voitti ilmakiväärillä maailmancupissa ME-tuloksella ja oli 25:s olympialaisissa. Euroopan cupissa voittoja kertyi kuusi ja SM-kisoista 20 kultaa eri kiväärilajeista.

59 Taru Tuulijärvi, karate

1990-luku oli Joensuun karaten kulta-aikaa. Taru Tuulijärvi yllätti Helsingin EM-kotikisoissa ja ylsi Euroopan mestariksi ollen Pohjois-Karjalan paras urheilija vuonna 1995. Samana päivänä Suomi juhli ensimmäistä jääkiekon MM-kultaa. Tuulijärvi sai EM-kultaa myös joukkuekisasta.

60 Marianne Tarva-Parviainen, karate

Joen Mawashin Marianne Tarva tuuletti Tuulijärven kanssa EM-joukkuekultaa 1995. Tarvan ura huipentui kolme vuotta myöhemmin, kun hän taisteli MM-pronssia Rio de Janeirossa, vaikka alla oli akillesjänneleikkaus.

61 Sari Korpi, lentopallo

Vuonna 2008 Karjalaisen asiantuntijaraati valitsi Sari Korven kaikkien aikojen parhaaksi Joensuun Prihojen kotimaiseksi pelaajaksi. Korpi iski Prihoissa seuran ensimmäisinä menestysvuosina 1993–1998 saavuttaen tuolloin SM-hopean ja SM-pronssin. Vuoden naislentopalloilijaksi 1988 valittu Korpi keräsi urallaan kuusi SM-kultaa ja pelasi 118 maaottelua.

62 Asko Kinnunen, vammaisurheilu

Joensuulainen Asko Kinnunen on näkövammaisten maalipallon paralympiavoittaja. Kinnunen toimi maajoukkueen kapteenina, kun Suomi riemuitsi paralympiakultaa 1996. Kinnusen saavutuksiin lukeutuvat myös MM-kulta 1994, EM-kulta 1993, paralympiahopea 1992 ja useat Suomen mestaruudet.

63 Jari-Pekka Lehtonen, salibandy

Asiantuntijaraati valitsi Jari-Pekka Lehtosen Josban kaikkien aikojen parhaaksi pelaajaksi 2008. Vahvan salibandykaupungin kasvatti edusti Josbaa vuoteen 1996 saakka. Monipuolinen ja hyvän pelikäsityksen omannut Lehtonen pelasi yli sata maaottelua ja hänet valittiin kolmesti MM-kisojen tähdistökentälliseen. Miehen kaapista löytyy EM-kulta, neljä MM-hopeaa, kaksi MM-pronssia, kuusi SM-kultaa, kolme SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia. EM-kulta ratkesi 1995, kun Lehtonen osui finaalin rankkarikisassa.

64 Tapio Nurminen, tennis

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen tennispelaaja on Tapio Nurminen, jonka ATP-ranking oli parhaimmillaan 212 vuonna 1998. Joensuun Tennisseuran edustaja taituroi viisi kaksinpelin SM-kultaa ja kiersi maailmalla ammattilaispelaajana.

65 Sami Repo, maastohiihto

Joensuun Katajan Sami Repo ylsi urallaan viestin olympiapronssiin asti 1998. Viestin MM-kulta 2001 vietiin Revolta muiden käryttyä. Repo hiihti seitsemän henkilökohtaista SM-kultaa ja kaksi SM-kultaa viesteistä. Maailmancupissa hänet nähtiin palkintopallilla kolmesti. MM-kisoissa 2001 Repo oli kahdesti 11:s.

66 Johanna Ikonen, jääkiekko

Suomen paras naisjääkiekkoilija oli vuonna 1996 enolaislähtöinen Johanna Ikonen. Ikosen uran huipennuksiin kuuluivat 87 maaottelun aikana olympiapronssi 1998, neljä MM-pronssia, kolme EM-kultaa ja EM-pronssi. Joensuun Kiekko-Pojissa Ikonen pelasi 1992–1993 ollen SM-sarjan paras maalintekijä. SM-mitaleja Ikoselle kertyi muualla: kolme kultaa, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. SM-sarjan pistepörssin hän voitti 1990–1991.

67 Kirsi Hänninen, jääkiekko ja pesäpallo

Huikean uran tehnyt monipuolinen Kirsi Hänninen asui Joensuussa 17-vuotiaaksi asti ja pelasi Joensuun Kiekko-Pojissa SM-sarjaa 1992–1993. Lujaa laukonut Hänninen oli vuonna 1999 MM-kisojen paras puolustaja, tähdistöpelaaja ja Suomen paras naisjääkiekkoilija. 116 maaottelua tuottivat olympiapronssin, neljä MM-pronssia, kaksi EM-kultaa ja EM-pronssin. Pesäpallossa Hänninen ahkeroi seitsemän Itä–Länsi-ottelua ja oli vuoden pesäpalloilija 2000 ja 2004. Hän oli Superpesiksen lyöjäkuningatar 2004 ja etenijäkuningatar kolmesti. Hänninen juhli kahdesti SM-kultaa niin jääkiekossa kuin pesäpallossakin.

68 Anna-Maija Keränen (nyk. Tiilikainen), salibandy

Naisten salibandya listalla edustaa Josbassa 1991–1998 pelannut Anna-Maija Keränen. Nilsiän lukion rehtorilla on kovin meriitti Josban naisista: hänet valittiin MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi ja tähdistöhyökkääjäksi 1999, jolloin Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Kolmen arvokisamitalin lisäksi uralla kertyi SM-kulta ja Euroopan cupin voitto sekä Josbassa kolme SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia. Josban hopeakeväänä 1995 hän oli pudotuspelien paras maalintekijä. Liigan 261 ottelussa syntyi 247 tehopistettä.

69 Jukka Holttinen, pesäpallo

Ilomantsilaislähtöinen lukkarilegenda Jukka Holttinen ylsi SM-kultaan kolmessa eri seurassa: Imatralla, Oulussa ja Kiteellä. 13 Itä–Lännen Holttinen oli vuoden pesäpalloilija 1998 ja vuoden lukkari neljästi. Monivuotinen taival Kiteellä vaihtui loppu-urasta Joensuun Mailaan. SM-hopeaa kuuluisa tolppasyöttäjä pokkasi neljästi.

70 Pasi Pirinen, pesäpallo

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen pesäpalloilijaksi nimetty Pasi Pirinen tahkosi 23 vuotta pääsarjaa Kiteellä ja oli hankkimassa Kiteen Pallolle seuran kaikkia seitsemää SM-mitalia. Kultavuosina 1999 ja 2000 Pirinen valittiin vuoden pesäpalloilijaksi. Monipuolinen johtohahmo kiersi 13 Itä–Länttä, sai pelaajien valitseman kultaisen räpylän kolmesti ja on edelleen kaikkien aikojen kärkilyöntitilaston ykkönen.

71 Mikael Boström, suunnistus

Kalevan Rastin suunnistajat nousivat huipputasolle 1990-luvun lopulla. Mikael Boström siirtyi joensuulaisseuraan syksyllä 1995. Hän kohosi Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi vuonna 1997 saatuaan muun muassa viestin MM-hopeaa ja PM-kultaa. KR:n mies saavutti viestin MM-hopeaa myös 1999. Boström oli mukana Kalevan Rastin ensimmäisissä Jukolan viestin voitoissa 2004 ja 2005.

72 Kirsi Boström (o.s. Tiira), suunnistus

Mikael Boströmin tulo raivasi tietä, ja loppuvuodesta 1998 Kalevan Rasti sai huippukolmikon Kirsi Tiiran (Mikaelin puoliso), Johanna Asklöfin (Kirsin sisko) ja Monica Boströmin (Mikaelin sisko). Kirsi Boström suunnisti normaalimatkan MM-kultaa 1999. Viesteistä hän saalisti urallaan MM-kultaa ja kaksi MM-hopeaa.

73 Johanna Asklöf (o.s. Tiira), suunnistus

Johanna Asklöf juhli siskonsa rinnalla normaalimatkan MM-pronssia ja viestin MM-hopeaa 1999. Kalevan Rastin edustaja menestyi myös Tampereen 2001 MM-kisoissa saaden sprintin MM-hopeaa ja viestin MM-kultaa. Asklöf ja Boström johdattivat Kalevan Rastin historialliseen naisten Tiomilan voittoon 2001.

74 Aki Parviainen, keihäänheitto

Pyhäselän kasvatti Aki Parviainen on yksi kaikkien aikojen keihäsmiehistä ja pitää hallussaan SE:tä 93,09. Parviaista paremmin nykykeihästä on kiskonut vain Jan Zelezny. Olympiaviitonen ja vuoden 1999 maailmanmestari heitti aikana, jolloin taso oli hurja: 91,31 kantanut heitto toi ”vain” MM-hopeaa 2001. Joensuun Katajan heittäjä valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi kolmesti. Hän oli arvokisoissa aina, yhdeksän kertaa, yhdeksän parhaan joukossa. Kalevan kisoista mies nakkasi kuusi SM-kultaa.

2000-luku:

75 Kaisa Varis, maastohiihto ja ampumahiihto

Kaisa Varis on tehnyt suomalaista urheiluhistoriaa yltämällä hiihtäjänä MM-pronssille 2001 ja ampumahiihtäjänä maailmancupin voittajaksi 2008, mutta saavutukset ovat jääneet käryjen varjoon. Ilomantsin Urheilijoiden hiihtäjä sivakoi neljänneksi olympialaisissa 2002 ja maailmancupissa yhdeksän kertaa palkintopallille. SM-kultaa heltisi peräti 15 kertaa – ja kerran ampumahiihtäjänä.

76 Esa Holopainen, ravit

Outokummusta lähtöisin oleva Esa Holopainen on kaikkien aikojen paras Pohjois-Karjalasta ponnistanut raviohjastaja. Holopainen aloitti ohjastamisen Outokummussa 1977 ja ravivalmentamisen Joensuussa 1982, kunnes muutti pois Pohjois-Karjalasta 22-vuotiaana. Hän on raviohjastajana kuudes Suomen kaikkien aikojen voittotilastossa. Vuoden ohjastaja Holopainen on ollut 2002, 2003 ja 2005.

77 Jaakko Tallus, yhdistetty

Jaakko Tallus on ainoa urheilija, joka on yltänyt olympiavoittajaksi pohjoiskarjalaisen seuran edustajana. Lieksan Hiihtoseuran mies iloitsi Salt Lake Cityssä 2002 joukkuekisan olympiakultaa ja henkilökohtaista olympiahopeaa. Sprintissä hän oli neljäs, ja loistavien kisojen myötä Pohjois-Karjalan paras urheilija. Suomen joukkueessa Tallus sivakoi ja hyppäsi myös MM-kultaa 2007, olympiapronssia 2006 sekä MM-pronssia 2001 ja 2003. Maailmancupin osakilpailuissa Tallus nähtiin seitsemän kertaa palkintopallilla.

78 Janne Tähkä, salibandy

Janne Tähkän tulo Joensuuhun vuonna 2000 aloitti salibandyhuuman, joka huipentui yli 5 500 katsojan jäähallifinaaleihin. Värikkään Tähkän aikakausi Josbassa kesti 2000–2003, jolloin joensuulaiset saivat kaksi SM-hopeaa, SM-pronssin sekä Suomen cupin kullan ja hopean. Taituri ja maalipyssy Tähkä voitti liigan maalipörssin 2000–2001, oli pudotuspelien paras maalintekijä 2001–2003 sekä pudotuspelien pistepörssin voittaja 2001 ja 2003.

79 Esa Jussila, salibandy

Esa Jussila nousi Joensuusta maailman parhaiden pelaajien joukkoon. Josban syöttökone voitti liigan pistepörssin kaudella 2002–2003. Maajoukkueura toi kaksi MM-kultaa, neljä MM-hopeaa ja MM-pronssin. Jussila on maajoukkueen kaikkien aikojen viidenneksi paras pistemies – 2006 hän oli MM-kisojen pistepörssin kolmonen. Neljän SM-mitalin lisäksi matkaan tarttui kaksi Sveitsin mestaruutta.

80 Tero Tiitu, salibandy

Ikimuistoinen on Tero Tiitun jatkoaikamaali, joka toi Suomelle ensimmäisen maailmanmestaruuden 2008. Joensuulaiskasvatti on ollut voittamassa kaikkia kolmea MM-kultaa ja hänet on valittu kahdesti MM-kisojen tähdistökentälliseen. Urheilullinen maalitykki on maajoukkueen kaikkien aikojen toiseksi paras pistemies ja paras maalintekijä. Ruotsin mestari ja kuuden SM-kullan Tiitu on edelleen Salibandyliigan yhden kauden maaliennätyksen haltija.

81 Marko Pusa, darts

Valtavan määrän SM-mitaleja hankkinutta Outokummun Ramin Dartsia listalla edustaa Marko Pusa, joka heitti seuran riveissä 1990- ja 2000-luvuilla. Pusa oli World Mastersin välierissä 1999, MM-kisojen puolivälierissä 2001 ja parhaimmillaan kolmantena maailmanlistalla. Joukkuekisoista mies sai MM-kultaa ja MM-hopeaa 2005. Ramin Dartsille mainetta toivat myös Pusan kansainväliset turnausvoitot ja lukuisat Suomen mestaruudet.

82 Iisakki Ratilainen, uinti

Liperin kasvatti Iisakki Ratilainen on Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen miesuimari. Joensuun Uimaseuran edustaja kauhoi nuorten EM-pronssia 2004. Rintauimari kisaili kolmesti lyhyen radan ja kerran pitkän radan EM-kisoissa, joissa oli parhaimmillaan 18:s. Uran lopulla Ratilainen ylsi vielä pitkän radan MM-kisoihin 2011 ollen 32:s. Siinäpä olisi laskemista, kuinka monta SM-mitalia mies saavutti urallaan.

83 Toni Kohonen, pesäpallo

Kiteeltä kasvoi kaikkien aikojen pesäpalloilija Toni Kohonen. Kohonen oli Pohjois-Karjalan paras urheilija ja vuoden pesäpalloilija 2005, jolloin hän johdatti Kiteen Pallon SM-kultaan. Kiteen vuosilta Kohosen meriitteihin lukeutuivat mm. kaksi SM-kultaa ja kolme valintaa vuoden lukkariksi. Miehen huikea ura on tuottanut 10 SM-kultaa ja 20 Itä–Länttä sekä 13 kertaa vuoden lukkarin ja kolmesti vuoden pesäpalloilijan tittelit.

84 Jukka Keskisalo, estejuoksu

Pohjois-Karjalan urheiluhistorian sykähdyttävimpiin suorituksiin kuuluu Jukka Keskisalon yllätysjuoksu Euroopan mestariksi 2006. Joensuun loistava kirimies pinkoi 2009 estejuoksun SE:n, joka lienee voimassa vielä vuosikymmenestä toiseen. Keskisalo nimettiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi kolmesti ja 2006 Vuoden urheilijaksi ensimmäisenä pohjoiskarjalaisena. MM-kisoista irtosivat sijat kahdeksan ja yhdeksän, ja EM-kisoista vielä kuutostila 2014. Kalevan kisoista mies kiersi kymmenen SM-kultaa.

85 Petri Virtanen, koripallo

Petri Virtanen on Joensuun Katajan kaikkien aikojen paras pistemies Korisliigassa ja on jakanut myös eniten koriin johtaneita syöttöjä. Virtanen saavutti Katajassa SM-kullan, viisi SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia sekä kaksi Suomen cupin voittoa kausilla 2005–2007 ja 2008–2016. Korisliigan vuoden pelaajaksi hänet valittiin 2003 ja 2006. Maajoukkueuraan 2001–2011 kertyi 130 ottelua 7,6 pisteen keskiarvolla.

86 Tuomo Tompuri, pyöräsuunnistus

MM-kotikisat 2006 olivat täysosuma Kalevan Rastin Tuomo Tompurille, joka polki keskimatkan MM-kultaan ja sai myös joukkuekisan MM-kultaa. Samana vuonna mies taisteli EM-pronssia ja EM-joukkuekultaa. 2004 MM-kisoissa Tompuri oli yhdeksäs.

87 Valters Ramma, lentopallo

Riennon parhaista ulkomaalaisista monien mieleen on jäänyt latvialaistähti Valters Ramma, jonka lyöntien johdolla joensuulaiset pääsivät ensimmäisen kerran liigan pudotuspeleihin keväällä 2007. Beach volleyn nuorten maailmanmestari edusti Rientoa 2005–2007 ja voitti liigan ässäsyöttötilaston 2007.

88 Henri Häkkinen, ammunta

Pohjois-Karjalan viimeisin olympiamitalisti on Joensuun Ampujien Henri Häkkinen, joka tähtäsi ilmakiväärin olympiapronssia 2008. Häkkinen oli Pohjois-Karjalan paras urheilija myös 2007, jolloin hän laukoi EM-hopeaa ja vapaakiväärillä EM-pronssia. Mainetekoihin kuuluivat myös 300 metrin kiväärin EM-joukkuekulta 2005, maailmancupin finaalin kolmostila 2009 sekä useat SE:t ja SM-mitalit.

2010-luku:

89 Eetu Laamanen, judo

Pohjois-Karjalan judokoita listalla edustaa Kiteen Kipponin kasvatti Eetu Laamanen, joka muutti Kiteeltä Tampereelle 16-vuotiaana vuonna 2004 ja vaihtoi seuraa. Sen jälkeen hän on ollut kahdesti MM-kisoissa ja neljästi EM-kisoissa. Laamanen on viisinkertainen Suomen mestari ja on voittanut kahdesti Euroopan cupissa. Lisäksi saldona on muutama viides sija maailmancupissa.

90 Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto

Kaisa Mäkäräisen saavutuksiin ei riitä palstatila. Urheilun seuraajat tietävät Kontiolahden Urheilijoiden tähden suurimmat meriitit: MM-kullan ja MM-hopean 2011, neljä MM-pronssia ja kaksi maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa. Mäkäräinen on ollut Pohjois-Karjalan paras urheilija ennätyksellisesti kuudesti. Huippuvuonna 2011 hän oli Vuoden urheilija Suomessa. Maailmancupista Mäkäräisellä on 21 osakilpailuvoittoa, 27 kakkostilaa ja 22 kolmostilaa. Olympialaisissa joensuulainen on yltänyt parhaimmillaan kuudenneksi. Yleisön suosiosta kertoo, että Mäkäräisen nousu MM-pronssille kotikisoissa äänestettiin Suomen sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi 2015.

91 Lauri Kontkanen, tarkkuussuunnistus

Kontiolahtelaisen Selkien Sisun Lauri Kontkanen on tarkkuussuunnistuksen moninkertainen arvokisamitalisti ja maailmanmestari vuodelta 2011. Kontkasen meriitteihin kuuluvat MM-kullan ja useiden SM-mitalien lisäksi kolme MM-hopeaa, MM-pronssi, kaksi MM-joukkuekultaa sekä EM-joukkuehopea.

92 Thierry Gueorgiou, suunnistus

Kalevan Rastin riveistä löytyy kaikkien aikojen suunnistajiin lukeutuva Ranskan Thierry Gueorgiou. Meriitit, 12 MM-kultaa, kaksi MM-hopeaa, kolme MM-pronssia, kolme EM-kultaa ja EM-pronssi vuosina 2003–2016 eivät jätä ketään kylmäksi. Päälle tulevat viestien kuusi arvokisamitalia ja kaksi maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa. Gueorgiou on siivittänyt Kalevan Rastin voittoon viidessä Jukolan viestissä ja neljässä Tiomilassa. Kun ulkomaalaispykälä poistui, niin Gueorgiou nousi Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi vuonna 2013.

93 Toomas Heikkinen, autourheilu

Toomas Heikkinen on ponnistanut Joensuusta rallicrossin MM-sarjan tähdeksi. Heikkinen valittiin Vuoden autourheilijaksi Suomessa 2013, jolloin hän valloitti Global Rallycross -sarjan voiton. Seuraavana vuonna Heikkinen kaasutti rallicrossin MM-hopeaa. MM-sarjassa hän oli yhdeksäs vuonna 2015 ja seitsemäs vuonna 2016. Joensuun Urheiluautoilijoiden miehen meriitteihin lukeutuvat myös SM-kulta 2010 ja EM-sarjan kuudes tila 2011.

94 Lassi Etelätalo, keihäänheitto

Pohjois-Karjalan vahvat keihäsperinteet jatkuvat Lassi Etelätalon johdolla. Joensuun Katajan heittäjä ylsi neljänneksi EM-kisoissa 2014. Samana kesänä syntyi ennätys 84,98 kotikentällä Joensuussa. Kalevan kisoista Etelätalolla on SM-hopeaa, nelostila, kuutostila ja seitsemäs tila.

95 Teemu Rannikko, koripallo

Teemu Rannikko johdatti Joensuun Katajan seurahistorian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen 2015 ja oli äärimmäisen lähellä valintaa Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi. Maajoukkueen takamies saapui Katajaan 2013 ja joukkue on yltänyt sen jälkeen SM-finaaleihin kolmesti. Katajan miehenä Rannikko on ollut Korisliigan vuoden pelaaja 2015 ja 2016. Syöttötaikuri on kerännyt urallaan meriittejä maajoukkueesta ja eri maista. Vuoden koripalloilijaksi Rannikko on valittu viidesti ja hän kuuluu Suomen kaikkien aikojen pelaajien joukkoon.

96 Tuomas Jussila, pesäpallo

Joensuun Mailaa listalla edustaa Vuoden pesäpalloilijaksi 2015 valittu Tuomas Jussila. Vuodesta 2013 lähtien JoMassa pelannut Jussila on saavuttanut seurassa joka syksy SM-pronssia. Talvelta on kaksi hallimestaruutta. Pelaajien valitseman kultaisen räpylän taitava ulkopelaaja on pokannut 2015 ja 2016. Kultaisen mailan monipuolinen johtohahmo sai 2015, jolloin hän voitti Superpesiksen kärkilyöntitilaston. Itä-Lännessä Jussila on nähty kuudesti.

97 Timo Tahvanainen, jalkapallo

Outokummun Pallon kasvatti Timo Tahvanainen ylsi Suomen mestariksi SJK:ssa 2015, jolloin hänet nimettiin liigan tähdistöjoukkueeseen. Hyvät otteet veivät laitapuolustajan Suomen talvimaajoukkueeseen. Viime vuonna entinen Jipon pelaaja juhli SJK:ssa Suomen cupin voittoa. Seinäjoella matkaan on tarttunut myös SM-hopea ja SM-pronssi.

98 Tatu Väänänen, salibandy

Suomen kaikkien aikojen salibandypuolustajiin lukeutuva Tatu Väänänen aloitti taipaleensa Uimaharjun Taimessa. SBS Enon ja Josban kautta Väänänen kasvoi maajoukkueen luottopakiksi ja kapteeniksi, jolle on kertynyt 132 maaottelussa kaksi MM-kultaa, kolme MM-hopeaa ja MM-pronssi. Väänänen on ollut kolmesti sekä MM-kisojen tähdistökentällisessä (2012, 2014, 2016) että vuoden paras salibandyn pelaaja Suomessa. Taitava pelintekijä on saavuttanut myös kolme Sveitsin mestaruutta, kaksi SM-kultaa, kolme SM-hopeaa ja SM-pronssin.

99 Mari Laukkanen, ampumahiihto

Enon Mari Laukkanen teki lopullisen nousun ampumahiihtomaailman huipulle talvella 2017. Laukkanen voitti kaksi maailmancupin osakilpailua Holmenkollenilla viime maaliskuussa. Hienoon talveen mahtuivat myös MM-kisojen nelostila ja kahdeksas sija Lahden MM-hiihtojen sprintissä. Aiemmilta vuosilta Enon Kisa-Poikien nainen oli saanut muun muassa kolmos- ja viitostilat maailmancupissa sekä maastohiihdossa maailmancupin viitostilan ja kolme henkilökohtaista nuorten MM-mitalia.

100 Miro Aaltonen, jääkiekko

Tasokkaan urheilijalistan päättää MM-kisoissa pelaava Jokipoikien kasvatti Miro Aaltonen. Aaltonen oli kuluneella kaudella KHL-liigan paras suomalainen pistemies. A-maajoukkueessa kauden 14 peliä ovat tuoneet tehot 8+4=12. Joensuulaislähtöinen hyökkääjä varattiin NHL:ään 2013 ja nyt hän on tehnyt tulokassopimuksen NHL-seura Toronto Maple Leafsin kanssa. Nuorten MM-kisoja kolunnut Aaltonen on esiintynyt SM-liigassa 262 ottelussa (133 tehopistettä), ja Kärpistä hänellä on SM-pronssia sekä Mestarien liigan hopeaa.