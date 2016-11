Lihapata lämmittää koleaa marraskuuta - katso reseptit

Marraskuu on vahvojen pataruokien aikaa. Kun ulkona on pimeää, märkää ja kylmää, lämmittää voimakas ja mausteinen liharuoka. Kun vielä hirvisesonki on kuumimmillaan ja kotimaista karitsaa löytyy useimmiten lihatiskiltä, ei ole mitään syytä olla kokkaamatta lihapataa.

Lihaksi kelpaa niin lammas, hirvi, nauta, poro kuin broileri. Jos suinkin mahdollista, valitse luista lihaa, lapaa tai etuselkää mutta ei fileetä, joka on rasvatonta, kallista ja tässä tapauksessa myös mautonta.

Pata on mitä helpoin ruoka valmistaa. Laita lihan kanssa muhimaan sipuleita, sieniä, kasviksia, yrttejä ja liemeksi punaviiniä, valkoviiniä, vahvaa lihalientä tai kanalientä. Kermaa ei tarvita.

Tarjoile pataruoan kanssa perunaa, perunamuhennosta, kasviksia, riisiä, kuskusia tai pastaa.



Karitsanpataa italialaisittain (padallinen):



noin 1 kg luullista karitsanpaistia

tuoretta rosmariinia

sardellifileitä

valkosipulinkynsiä puolikkaina

öljyä paistamiseen

suolaa ja mustapippuria

1 pkt (170 g) pekonia

2 porkkanaa

2–3 sellerinvartta

1 purjo

1 sipuli

2 dl hyvää punaviiniä

noin 3 dl kanalientä

pari oksaa rosmariinia ja timjamia

1 purkki tomaattimurskaa

1 purkki valkoisia papuja huuhdeltuina



1. Leikkaa liha sopivan isoiksi annospaloiksi ja leikkaa kuhunkin palaan yksi tai kaksi syvää viiltoa eli tee tasku.

2. Kääri puolikkaan sardellifileen sisään puolikas valkosipulinkynttä ja muutama rosmariinin lehti ja paina nyytti lihataskuun.

3. Ruskista lihapalat hyvin joka puolelta ja laita ne pataan. Mausta suolalla ja pippurilla.

4. Laita pekonit kylmälle paistinpannulle ja paista ne rapsakoiksi. Laita valumaan talouspaperin päälle. Siivilöi ja säästä rasva.

5. Lisää pataan pekoninrasvaan porkkanapalat, selleriviipaleet, purjo- ja sipulisilppu ja kuullota kasviksia hetken aikaa.

6. Lisää yrttioksat, viini ja kanaliemi ja kiehauta. Lisää myös pekonipalat ja purkillinen tomaattimurskaa.

7. Lisää lihapalat sekaan, laita kansi päälle ja pata uuniin 150 asteeseen kahdeksi ja puoleksi tunniksi.

8. Nosta pata pois uunista ja lisää huuhdotut valkoiset pavut. Jatka kypsentämistä vielä puolisen tuntia.

9. Poista yrttien rangat ja lisää lopuksi pinnalle runsaasti tuoretta timjamia.



Naudan palapaistia marokkolaisittain (padallinen):



noin 1 kg naudan palapaistia

öljyä ruskistamiseen

suolaa ja mustapippuria

1,5 dl tomaattipyrettä

5 valkosipulinkynttä

1 rkl paprikajauhetta

1 tl jauhettua inkivääriä

1 tl jauhettua korianteria

ripaus raastettua muskottipähkinää

0,5 tl neilikkaa

yhden sitruunanmehu

1 sipuli

2 sellerinvartta

2 dl kypsennettyjä kikherneitä

2 kanelitankoa

noin 5 dl kanalientä

noin 2 dl tuoreita taateleita, kivet poistettuina



1. Ruskista lihapalat öljyssä ja siirrä ne pataan.

2. Sekoita tomaattipyreen sekaan murskatut valkosipulinkynnet, mausteet ja sitruunanmehu. Lisää mausteseos lihojen päälle.

3. Lisää pataan myös sipuli- ja sellerilohkot ja kanelitangot.

4. Lisää kanalientä sen verran, että lihat peittyvät ja laita pata uuniin 150 asteeseen noin kahdeksi tunniksi. Laita kansi päälle.

5. Nosta pata uunista, lisää kikherneet ja taatelilohkot ja kypsennä vielä tunnin verran.

6. Tarjoa lisäkkeenä kuskusia tai riisiä.



Hirvipata (padallinen):



noin 1 kg hirvenlapaa

voita (kirkastettua) ruskistamiseen

0,5 dl vehnäjauhoja

5–7 salottisipulia

noin 10–15 katajanmarjaa

suolaa ja mustapippuria

4–5 laakerinlehteä

puolikkaan appelsiinin raastettu kuori

kourallinen kuivattuja mustatorvisieniä

2 dl hyvää punaviiniä

noin 5 dl lihalientä

1 dl mustaherukkahyytelöä

pinnalle reilusti leikattua lehtipersiljaa



1. Leikkaa liha sopivan kokoisiksi paloiksi ja ruskista ne hyvin voissa. Huuhtele pannu aina lihaerien välillä, jos et käytä kirkastettua voita. Laita lihat pataan.

2. Lisää pannulle sipulit, kuullota niitä hetki ja lisää vielä hieman voita ja vehnäjauhot. Sekoita hyvin. Lisää seos pataan lihojen sekaan.

3. Mausta lihat suolalla ja mustapippurilla.

4. Lisää pataan appelsiininkuoriraaste, katajanmarjat ja laakerinlehdet. Lisää myös kourallinen kuivattuja sieniä.

5. Lisää myös viini ja lihalientä sen verran, että lihat peittyvät hyvin.

6. Laita kansi päälle ja pata uuniin 150 asteeseen neljäksi tunniksi. Lisää mustaherukkahyytelö noin tunti ennen uunista ottoa.

7. Lisää pinnalle lehtipersiljasilppua.

8. Tarjoa perunoiden ja kasvisten kanssa.