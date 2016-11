Kielletty hedelmä on mehukas ja terveellinen – katso resepti

Granaattiomenan perkaaminen on äkkinäiselle melko sotkuista puuhaa, mutta palkinto on vaivan arvoinen. Ja sotkusta selviää siivoamalla.

Omenan voi kuoria usealla tavalla: osa pitää parhaana tapaa, jossa omena halkaistaan keskeltä kahtia ja puolikkaita koputellaan puukauhalla siementen tiputtelemiseksi, osan mielestä helpointa on lohkoa omena pienempiin osiin ja irrotella siemenet sormin. Kukin tyylillään.

Omenasta syödään siemenet ja punainen malto. Kuori ei kelpaa syötäväksi, ja vaalea osa siementen välissä on kitkerää.

Granaattiomenan siemenet sen sijaan ovat makeita ja aromikkaita; ne ovat kuin tuulahdus tuhannen ja yhden yön tarinoista.

Yhdestä isokokoisesta granaattiomenasta riittää siemeniä hyvin jopa neljän hengen ruoka-annoksiin.

Runsaan siemenmääränsä vuoksi granaattiomenaa on pidetty hedelmällisyyttä lisäävänä hedelmänä, ja sillä on merkittävä rooli useissa mytologioissa.

On myös spekuloitu, että paratiisin kielletty hedelmä olisi ollut juuri granaattiomena. Varmaa on, että omenalla on lukuisia terveysvaikutuksia. Se esimerkiksi laskee verenpainetta.

Granaattiomenan siemeniä saa myös pakastealtaasta, mutta varsinkin nyt, kun granaattiomenat ovat sesongissa eli halvimmillaan ja maukkaimmillaan, ei pakastetavaraa ole mitään järkeä käyttää.

Kaupasta kannattaa valita kiiltäväpintaisia omenoita, ei kuivakoita yksilöitä.

Helpoin tapa hyödyntää granaattiomenaa ruuanlaitossa on käyttää siemeniä sellaisenaan. Siemeniä ei tarvitse erikseen kypsentää, vaan ne ovat parhaimmillaan tuoreina ja mehukkaina. Granaattiomenan mehua voi käyttää myös ruokien marinoimiseen, glaseeraamiseen tai tahmaisten kastikkeiden tekoon ”sticky chicken” -tyyliin.

Kypsentäessä granaattiomenan makeus korostuu entisestään ja lopputulos ei ole yhtä raikas kuin tuoreena. Granaattiomena sopii hyvin sekä ruuanlaittoon että jälkiruokiin.

Tonnikalanuudelisalaatti (kahdelle)

250 g tuoretta tonnikalaa (tai lohta)

0,5 dl soijakastiketta

3 rkl sitruunamehua

2 rkl seesamiöljyä

2 rkl granaattiomenan mehua

1 rkl osterikastiketta

1 rkl sokeria

100 g nuudeleita

2 isoa porkkanaa

1 fenkoli

1 granaattiomena

1 punainen chili

tuoreita yrttejä, kuten korianteria, lehtipersiljaa ja minttua

3 rkl seesamiöljyä

1 rkl kalakastiketta

öljyä paistamiseen

1. Marinoi tonnikalapihvejä soijakastikkeessa, sitruunamehussa, granaattiomenan mehussa, seesamiöljyssä, osterikastikkeessa ja sokerissa kahden tunnin ajan.

2. Keitä nuudelit mutta jätä ne melko napakoiksi.

3. Halkaise fenkoli kahtia ja poista kova kantaosa molemmista puolista. Leikkaa fenkolista mahdollisimman ohuita suikaleita.

4. Leikkaa porkkanasta kuorimaveitsellä ohuita suikaleita.

5. Pilko chili.

6. Kuumenna paistinpannu kuumaksi. Pyyhi marinadi pois tonnikalapihveistä, mausta ne suolalla ja mustapippurilla ja paista puolitoista minuuttia per puoli. Läpikypsä tonnikala maistuu purkkitonnikalalta.

Laita tonnikalapihvit folion alle odottamaan.

7. Käytä pilkotut kasvikset nopeasti tulikuumalla pannulla öljyssä. Nosta pannulle kasvisten sekaan nuudelit ja lisää seesamiöljy ja kalakastike ja sekoita hyvin.

8. Viimeistele salaatti kulhossa: nuudelikasvikset, kourallinen granaattiomenan siemeniä ja kaksi kourallista tuoreita yrttejä.

9. Kokoa annos lautaselle: salaattia alle, pihvi päälle ja ripottele vielä granaattiomenasiemeniä ja yrttejä annoksen päälle.

