Riento joutuu jännittämään edelleen

Riento ei kyennyt varmistamaan vieläkään sarjapaikkaansa lentopallon Mestaruusliigassa. Oululainen Etta haki liigapisteet Joensuun urheilutalosta lukemin 1–3 (25–19, 20–25, 23–25, 21–25).

Riento esitti loistavan avauserän, mutta tahti hiipui sen jälkeen ja otteisiin hiipi yliyrittämistä. Kolmas erä oli jo menossa joensuulaisille, kunnes Etta oli terävämpi erän lopun ratkaisevissa palloissa.

Riennon tehopelaajana hääri tuttuun tapaan hakkuri Michael Chemos (25/+10). Kotijoukkueen parhaana palkittiin keskitorjuja Arttu Reijonen (14/+12), joka oli isäntien varmin pallontappaja. Yleispelaaja Joni Savimäki tuki hyökkäyksissä tehoilla 17/+5.

Ettan tehomiehet olivat entinen Riennon pelaaja Eetu Pennanen (18/+10) ja Anssi Hakala (16/+12).

Ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin 486 katsojaa.

Riento kohtaa runkosarjan viimeisissä otteluissaan sarjajohtaja Tiikerit kotona ensi keskiviikkona ja sarjajumbo KoVen vieraissa ensi lauantaina. Riento varmistaa karsintojen välttämisen yhdellä kolmen pisteen voitolla.

Perungan Poikien vastustaja runkosarjan päätöspelissä ensi lauantaina on Etta. Karsijan paikalla oleva PerPo on tällä hetkellä Riennon kanssa tasapisteissä, mutta Riento on edellä, koska sillä on enemmän voittoja.