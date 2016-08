Katajalta murskaavaa ylivoimaa, BC Nokia vastassa

Korisliigan runkosarja saatiin päätökseen lauantaina. Kärkikamppailu sarjajohtaja Joensuun Katajan ja Kauhajoen Karhun välillä oli isäntien täydellistä näytöstä.

Karhu pysyi taukoon asti jollain lailla pelissä mukana, mutta kolmannella neljänneksellä Kataja pisti päälle sellaisen heittorallin, että oksat pois. Myös puolustuspelaaminen näytti jopa pelottavan hyvältä.

Kun 40 minuuttia oli pelattu loisti tulostaululla Katajan voitto pistein 98–63 (18–13, 20–16, 30–17, 30–17).

Katajasta ei löytynyt kuin onnistujia. Kippari Teemu Rannikko (21/1/9s) teki taas, mitä tahtoi. Kaksinumeroisille pistelukemille ylsivät myös Thomas Scrubb (16/4), Marius Van Andringa (15/2), Trevis Simpson (19/6) ja Tony Easley (11/12/4t).

– Olen levollinen siitä, missä olemme tällä hetkellä. Viime viikkoina olemme päässeet harjoittelemaan hyvin ja se näkyy puolustuspäässä. Lisäksi Tonyn liikkuvuus ja torjuntauhka on aiheuttanut vastustajille harmia, Katajan luotsi Jukka Toijala jutteli.

Katajan puolivälierävastustajaksi tuli BC Nokia, joka voitti ratkaisevassa ottelussa Seagullsin 92–87, tosin samaan aikaan Pyrintö voitti KTP:n 94–92, joten tappiokaan ei olisi suistanut nokialaisia kahdeksannelta sijalta.

Kataja voitti joukkueiden kaikki neljä runkosarjakohtaamista, mutta ottelut olivat erittäin tasaisia.

– BC Nokia on hyvä ja kova vastustaja. Tiukka sarja on tulossa. Heillä on monella pelaajalla kokemusta pudotuspeleistä. Ei meillä ole mitään ylimääräisiä kuvitelmia itsestämme, Toijala muistutti.

Sarja alkaa Joensuussa ensi perjantaina. Välieriin vaaditaan kolme voittoa.

Muut otteluparit ovat Karhu–Seagulls, Kouvot–Vilpas ja Pyrintö–Bisons.