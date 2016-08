Teemu Rannikko teki historiaa

Kun Korisliigan runkosarjakauden 2015-16 viimeiset ottelut olivat lauantai-iltana ohi, virallistui historiankirjoihin yksi erityislaatuinen tilastolukema: Katajan kapteenista Teemu Rannikosta tuli liigahistorian ensimmäinen pelaaja, jonka koriin johtaneiden syöttöjen keskiarvo on yhden runkosarjakauden aikana vähintään 10.

Ennätyksen syntyminen edellytti Rannikolta ottelussa Karhu Basketia vastaan vähintään kolmea syöttömerkintää. Katajan selkeään 98–63 -voittoon päättyneessä ottelussa ”Taikuri” kirjautti niitä yhdeksän, joten kuuluvan kauden aikana kansainvälistäkin huomiota saanut pallonhallintansa sai runkosarjan päätöksen kunniaksi arvolleen sopivan palkinnon.

Runkosarjakeskiarvollaan 10,18 Rannikko ylittää kirkkaasti entisen ennätyksen, omissa nimissään olleen 9,22:n, jonka hän kirjautti 16 vuotta sitten kaudella 1999–2000.

– Ihan hyvä kausi omalta kohdaltani. Hyvin samassa linjassa joukkueen kanssa, Rannikko jutteli päätöspelin jälkeen.

Hurja vire nostaa konkaria luonnollisesti kohinalla myös liigan kaikkien aikojen runkosarjasyöttötilastossa, jossa hän on nyt kolmantena yli kaksi kertaa enemmän otteluja pelanneiden Petri Virtasen ja Damon Williamsin perässä.

Runkosarja on nyt ohi ja ennätykset eivät enää paljoa paina, kun ensi perjantaina Kataja ja Rannikko aloittavat puolivälierät BC Nokiaa vastaan.

– BC Nokia on hyvä joukkue. He puolustavat kovalla intensiteetillä ja meidän on saatava rikottua se omalla hyvällä hyökkäämisellä, Rannikko suunnitteli.

Katajan vahvuus on läpi kauden ollut hyökkääminen. Viime otteluissa myös puolustus on toiminut loistavasti.

– Puolustuspelaaminen on parantunut, kuten pitääkin. Olemme päässeet harjoittelemaan hyvin ja moni meistä on saanut myös levätä, kun ykköspaikka varmistui ajoissa, Rannikko sanoi.