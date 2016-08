Kalle Kaijomaa siirtyy Saksan pääsarjaan

Joensuulainen jääkiekkoilija Kalle Kaijomaa jättää Suomen kaukalot. 31-vuotiaan puolustajan uusi osoite on Saksa ja pääsarjajoukkue Schwenninger Wild Wings. Sopimus on yksivuotinen.

– Kalle on klassinen kaksisuuntainen puolustaja, joka antaa meidän puolustukseen lisää vakautta. Hänellä on hyvä ensimmäinen syöttö ja myös ylivoima on hänen vahvuutensa, manageri Jürgen Rumrich kommentoi seuran verkkosivuilla.

Kaijomaa on pelannut kolme viime kautta Bluesissa, mutta kesken viime kauden hän siirtyi Turun Palloseuran riveihin. Jokipoikien kasvatilla on vyöllään pudotuspelit laskettuna yli 500 liigapeliä.