Riennolle 208-senttinen hakkuri - Säisä jatkaa päävalmentajana

Lentopalloliigassa pelaava Liiga-Riento on vahvistanut organisaatiotaan palkkaamalla seuran historian ensimmäisen toiminnanjohtajan. Sivutoimisessa tehtävässä työnsä on aloittanut Joensuun naisten lentopallossa sekä pelikentillä että järjestötehtävissäkin ansioitunut Anita Taskinen. Hänen tehtävänään on seuratoiminnan kaikinpuolinen kehittäminen.

– Tämä oli sopiva hetki minulle ja tartuin innolla uusiin haasteisiin. Vastaan kehitystyön ohella myös tiedottamisesta ja juoksevista asioista yhteistyössä muun seuraväen kanssa, Taskinen kertoo.

Päävalmentajana jatkaa jo neljättä perättäistä kautta Jani Säisä. Hänen mukaansa ensi kauden joukkueen kasaaminen on monien avainpelaajien menetyksestä huolimatta sujunut hyvin.

– Luotan, että joukkuepeliä tiivistämällä ja oikeilla pelaajahankinnoilla pystymme käytettävissä olevilla resursseilla huomattavasti parempaan tulokseen. Odotan, että joukkue kokonaisuudessaan on kasassa jo loppukesästä, Säisä tuumii.

Suurin ja ehkä vaikeimmin täytettävä aukko Liiga-Riennolle jäi hakkurin tontille Michael Chemosin jälkeen. Siihen on jo löydetty mies Ruandan maajoukkueesta: 208-senttinen Murangwa Nelson, joka on pelannut myös yleispelaajana.

Viime kauden joukkueesta jatkavat hakkuri Ville Louhela, libero Lasse Kukkonen, yleispelaaja Joni Savimäki ja passari Tuomas Karjalainen. Neuvottelut ovat pitkällä keskitorjujien ja toisen passarin kanssa.