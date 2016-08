Ruotsalainen olympiavoittaja kehuu estoitta Patrik Lainetta

Kaksi jääkiekon olympiakultaa voittanut ruotsalainen Jörgen Jönsson ei säästele kehuja, kun hän arvioi Patrik Laineen pelaamista Venäjän MM-turnauksessa.

– Minusta hänellä on kaikki hyvän pelaajan ominaisuudet, Ruotsin radion kommentaattorina toimiva Jönsson sanoo Laineesta.

Jönsson viittaa kintaalla väitteille, että Laine on onnistunut vain pikkumaita vastaan.

– Nekin pisteet on tehtävä. Kun Laine pääsee laukomaan b-pisteen kaarelta, hänellä on sellaisia ominaisuuksia, joita muilla ei ole, Jönsson totesi uutistoimisto TT:lle.

Hän on varma, että Laine luo hienon uran NHL-jääkiekossa. Laineesta tulee Jönssonin arvioiden mukaan todellinen tähti.

Laineen ohella Jönsson on pannut merkille Suomen ja Kanadan joukkueiden vahvat otteet.

– Kanada pelaa hyvää eurooppalaista jääkiekkoa, kontrolloi kiekkoa ja on taitava tuomaan kiekon siniviivan yli.

– En sano, että Suomi on tylsä, mutta se pitää kiinni puolustusvoittoisesta pelistä. Suomella on kuitenkin taitavia pelaajia: (Mikael) Granlund, Laine, (Aleksander) Barkov. Uudet pelaajat pelaavat hyvää kiekkoa, ja lisäksi Suomella on Mikko Koivun tapaisia kokeneita pelaajia. Hyvä sekoitus.