Maskimies Koskiranta tekee Koivun ylivoimaviisikosta vaarallisen

Mikko Koivun ylivoimaviisikko on saanut ilmeisesti lopullisen muotonsa kolmosketjun sentterin Jarno Koskirannan pelattua Slovakiaa vastaan toisen peräkkäisen ottelun viisikon maskimiehenä.

– Siinä on mun tontti, siinä mä seison seurajoukkueessakin. Tuttu paikka, Jokipojissakin urallaan pelannut Koskiranta sanoi.

Mitä hyvä maskipelaaminen vaatii?

– Pitää pystyä lukemaan veskaria, että mistä suunnasta se kurkkii ja pyrkiä olemaan siinä edessä. Tietysti silmä-käsi-koordinaatio, että pystyy ohjaamaan kiekkoja, Koskiranta kertoi.

Päävalmentaja Kari Jalonen reagoi kysymykseen ylivoimasta tavalla, josta saattoi päätellä, että kuuden MM-ottelun jälkeen ylivoimakentälliset ovat lopullisessa muodossaan.

– Koivun ylivoima on nyt kohdillaan, ei siitä kannata keskustella. Nyt se on vaarallinen kuten Barkovin ylivoima, ja se on meille hyvä asia, Jalonen sanoi.