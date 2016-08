Dalla Valle luottavaisena: "Kaikki on vielä edessä"

Kun usko omaan tekemiseen on vahva, voivat haaveetkin joskus toteutua. Tosin pelkkä usko ei riitä, myös tekoja vaaditaan.

Viime kaudella jalkapalloilija Lauri Dalla Vallen uskoa koeteltiin.

Teot jäivät harmittavasti vähemmälle. Loukkaantumiset kiusasivat Dalla Vallea läpi kauden.

– Kun vaan jaksaa jatkuvasti tehdä kovasti töitä, niin kyllä se lopulta palkitsee, Pohjois-Italian vuoristosta tavoitettu Dalla Valle toteaa luottavaisena.

– Kaikki on vielä edessä. Monet pelaajat lyövät itsensä läpi myöhemmällä iällä. Minulla on vahva työmoraali. Unelmien eteen on tehtävä kovasti töitä, vasta 24-vuotias Dalle Valle vakuuttaa.

Viimeiset puolitoista kautta Englannin kolmanneksi korkeimman sarjatason Crewe Alexandrassa pelannut Dalla Valle ei jatka enää seurassa. Nyt edessä siintävät uudet haasteet.

– Ilmoitin seuralle hieman ennen kauden loppua, että tulen vaihtamaan maisemaa. Kaikkein todennäköisintä on, että jatkan uraani Englannissa.

