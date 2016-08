Kataja värväsi Greg Gibsonin uudeksi päävalmentajaksi

Pitkä hiljaisuus on ohi, kun Joensuun Kataja julkaisi perjantaina uuden päävalmentajansa, sentterinsä sekä toiminnanjohtajansa.

Valmentajana Katajassa aloittaa vuodesta 2010 asti Loimaalla valmentanut 47-vuotias yhdysvaltalainen Greg Gibson.

Uutena pelaajana Katajaan liittyy 35-vuotias maajoukkuesentteri Tuukka Kotti. Myös Kotti saapuu Katajaan Bisonsista.

Toiminnanjohtajaksi palaa tuttu mies eli Riku Tapio.

Gibson on valittu Korisliigassa vuoden valmentajaksi vuonna 2012. Hän on saavuttanut valmentajaurallaan kaksi Suomen mestaruutta Bisonsin riveissä. Gibsonin sopimus Katajan kanssa on kaksivuotinen.

Kotin sopimus on mallia 1+2. Siinä on kuitenkin ulkomaanpykälä eli Kotti voi siirtyä ulkomaille, mikäli sellainen mahdollisuus tarjoutuu kesäkuun aikana.

Tapio palaa takaisin Katajan toiminnanjohtajaksi, kun hän irtisanoutui kotkalaisen jalkapalloseura KTP:n toimitusjohtajan tehtävistä aiemmin tällä viikolla.

