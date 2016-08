Islannin voitto sai jalkapallomaailman sekaisin: "Winter is coming"

Voitto perinteikkäästä jalkapallomaasta ja ottelun ennakkosuosikista sai noin 320 000 asukkaan Islannin sekaisin. Maan pääkaupungissa Reykjavikissa suljettiin katuja ottelun ajaksi, kun tuhannet islantilaiset kokoontuivat kaupungin keskustaan seuraamaan ottelua ja juhlimaan voittoa.

Islannin voitto sai sekaisin paitsi Reykjavikin kadut myös sosiaalisen median. Heti ottelun päätyttyä sosiaalisen mediaan ilmestyi hauskoja kuvia, joilla juhlittiin islantilaisia ja naureskeltiin Englannille.

Yhdessä kuvassa Englannin maajoukkue on pienessä veneessä valtavan jäävuoren edessä, toisessa kuvassa vitsaillaan, että vain Englanti onnistuu lähtemään Euroopasta kahdesti saman viikon aikana.

Sosiaalisessa mediassa kiersi myös hauska teksti siitä, miten Islannin maajoukkueen pelaajat on valittu pikkuruisen maan asukkaiden joukosta.

Osansa pilkasta sai myös Cristiano Ronaldo, joka kyseenalaisti islantilaisten juhlat näiden pelattua tasan Portugalia vastaan.

Islannin pääministeri Sigurdur Ingi Johannsson juhli Twitterissä.

- We did it again. There are no words that can describe the feeling. (Me teimme sen taas. Ei ole sanoja kuvailemaan tätä tunnetta.)

Puolalaispoliitikko ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi voittoa Twitterissä lainaamalla hittisarja Game of Thronesista:

- UK-Iceland 1-2. Winter is coming (Talvi on tulossa).

Entinen ranskalaisjalkapalloilija Thierry Henry myönsi, että uskoi Englannin voittoon, mutta onnitteli islantilaisia.

- Wow. Well done. (Vau. Hyvin tehty.)

Entinen englantilaisjalkapalloilija Gary Lineker ruoski omiaan.

- Näyttää siltä, että yritämme epätoivoisesti päästä ulos Euroopasta kaikin tavoin, Lineker tviittasi.

- Historiamme pahin tappio. Englannin on lyönyt maa, jossa on enemmän tulivuoria kuin ammattilaisjalkapalloilijoita. Hyvin pelattu Islanti, hän kirjoitti myöhemmin Twitterissä.

Myös brittimedia antoi palaa. Lehdet kutsuivat tappiota noloksi ja nöyryyttäväksi. Tappiota verrattiin vuoden 1950 MM-kisoihin, joissa Yhdysvallat kuritti Englantia 0-1-voitolla.

Kunniansa sai kuulla myös ottelun jälkeen erostaan ilmoittanut Englannin päävalmentaja Roy Hodgson.

