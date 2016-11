Lionel Messi tuomittiin veropetoksesta - ei joutune vankilaan

Argentiinalainen jalkapallotähti Lionel Messi tuomittiin keskiviikkona espanjalaisessa tuomioistuimessa 21 kuukaudeksi vankeuteen veropetoksesta. Myös Messin isä sai samanlaisen tuomion. Lisäksi he joutuvat maksamaan 3,7 miljoonan euron yhteissakon.

Kaksikko ei kuitenkaan luultavasti joudu kärsimään tuomiota vankilassa, sillä ensikertalaisten alle kahden vuoden tuomiot ovat Espanjassa yleensä ehdollisia, mikäli kyse ei ole väkivaltarikoksesta.

Tuomion mukaan Messit kiersivät veroja peräti 4,1 miljoonan euron edestä 2007-2009. Veropetos liittyy Messin tuloihin kuvaoikeuksistaan. Messit kierrättivät kuvaoikeuksista saatuja tuloja Belizessä, Britanniassa, Sveitsissä ja Uruguayssa toimivien yhtiöiden kautta.

Messi ja hänen isänsä maksoivat elokuussa 2013 vapaaehtoisesti jo 5 miljoonaa euroa, kun heidän toimiaan tutkittiin. Summa vastaa maksamatta jääneiden verojen määrää korkoineen.

Tuomiosta on mahdollista valittaa. Barcelonaa edustava Messi on puolustautunut sanomalla, että hänen isänsä on hoitanut itsenäisesti hänen raha-asioitaan. Messi kertoi oikeudessa, että luotti isäänsä eikä tiennyt mitään tämän tekemisistä.

Syyttäjät esittivät Messin vapauttamista syytöksistä, sillä heidän mukaansa ei ollut todisteita siitä, että pelaaja olisi ollut perillä raha-asioidensa hoitamisesta.

Veroviranomaisia edustanut valtion asianajaja puolestaan piti epätodennäköisenä, ettei Messi olisi tiennyt mitään tilanteesta.

- Tapauksessa ei ole mitään harkittua tietämättömyyttä. Kyseessä on petos, eikä mitään muuta. Hän ei vain halunnut maksaa verojaan. Vähän kuin rikollispomo, joka ei halua tietää yksityiskohtia, hän sanoi.

Messi on yksi nykyjalkapallon kirkkaimmista tähdistä, joka on valittu viidesti maailman parhaaksi pelaajaksi. Hiljattain hän ilmoitti lopettavansa maajoukkueuransa.