Samu Pitkänen jättää Jokipojat - lähtee pelaamaan ulkomaille

Jokipoikien pelaaja Samu Pitkänen lähtee yllättäen ulkomaille. Seura tiedotti torstaina, että sopimus Pitkäsen kanssa on purettu ulkomaanpykälän turvin. Hyökkääjän tulevaa seuraa ei vielä kerrottu.



Samu Pitkänen, 28, oli viime kaudella sekä Jokipoikien kapteeni että tehokkain pistemies. Runkosarjassa tehopisteitä kertyi 9-39 ja pudotuspeleissä 3+11.

Jokipoikien puheenjohtaja Jarkko Immonen kertoo kuitenkin seuran saavan siirrosta rahaa.



– Emme halua olla pelaajiemme kehityksen esteenä ja toivotamme Samulle mitä parhainta kiekkokautta uusissa ympyröissä. Luonnollisesti hän on myös ansainnut suuret kiitokset täällä tähän saakka tehdystä työstä, Immonen sanoo.

– Samulle ei tässä tilanteessa lähdetä hätäilemällä etsimään korvaajaa. Haluan nähdä minkälaisiin suorituksiin, jo pitkään Mestistä pelanneet omat kasvatit Oula Uski ja Ville Halonen pystyvät. Molemmilla on edelleen erittäin paljon kehityspotentiaalia.



Samu Pitkänen itse kertoo haaveilleensa ulkomailla pelaamisesta jo pitkään. Hän on kiekkoillut tähänastisella urallaan vain kaksi kautta muualla kuin Jokipojissa (2012–14 TuTossa ja Hokissa), ja sillonkin sarjana oli Mestis.



– Ulkomaille pelaamaan siirtyminen on ollut pitkäaikainen unelma. Nyt siihen tuli niin hyvä mahdollisuus, ettei sitä voi jättää käyttämättä. Tulevaisuudessa Jokipoikiin palaaminen on toki mahdollista, Pitkänen kertoo.

Torstaina Jokipoikien leiristä kuultiin myös hyviä uutisia, kun seura kertoi tehneensä Ossi Pellisen, 32, kanssa jatkosopimuksen. Urallaan yli 200 SM-liigaotteluakin pelannut Pellinen keräsi viime kaudella pudotuspelit mukaan lukien tehopisteet 11+24 ja kuului myös joukkueen kapteenistoon.

Jokipojat aloittaa harjoitusottelukautensa perjantaina 12. elokuuta kohtaamalla Mehtimäellä Imatran Ketterän Suomi-sarjajoukkueen.

