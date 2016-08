Riento uusin voimin tulevaan kauteen

Joukkue on ollut kasassa jo pian kolme viikkoa. Yhteinen sävel löytyy varmuudella paremmin kuin edellisinä kausina, jolloin sarjan alut ovat olleet Riennolle synkkiä.

Riennon päävalmentajana jatkava Jani Säisä kehuu uutta joukkuetta yritteliääksi ja yhtenäiseksi.

Ulkomaalaiskolmikosta keskitorjuja Fred Musoni aloittaa Riennossa toisen kautensa. Uudet kasvot ovat 23-vuotiaat Murangwa Nelson sekä Hiago Garchet.

Ruandan maajoukkueessa esiintynyt Nelson on 205-senttinen hakkuri. Garchet on vastaavasti passari, brasilialaisella on mittaa 198 senttiä.