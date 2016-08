Olympiamenestyjä myy hopeamitalinsa auttaakseen syöpäsairasta pikkupoikaa

Puolalainen kiekonheittäjä Piotr Malachowski on pannut olympiamitalinsa myyntiin kerätäkseen rahaa harvinaista syöpää sairastavan pikkupojan hyväksi. Malachowski ylsi juuri päättyneissä Rio de Janeiron olympialaisissa hopealle. Asiasta kertoo muun muassa The Gglobe And Mail -sivusto.