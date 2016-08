Hetemaj kieltäytyi MM-karsintapelistä Kosovoa vastaan

Kosovolaistaustainen Perparim Hetemaj on kieltäytynyt jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan Hans Backen kutsusta Suomen ensimmäiseen MM-karsintaotteluun Kosovoa vastaan. Pakolaisena Suomeen 1990-luvun alussa muuttanut Hetemaj ei halua pelata Kosovoa vastaan sen historian ensimmäisessä MM-karsintaottelussa 5. syyskuuta Turussa.

- Se on Hetemaj'lle vaikea tilanne, joten ymmärrän ja kunnioitan hänen päätöstään, Backe kertoi keskiviikkona maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

- Sen takia en valinnut häntä myöskään maaotteluun Saksaa vastaan.

Maajoukkueen tilanne on muutenkin haastava, sillä Tim Sparv ja Joona Toivio ovat sivussa loukkaantumisten takia.

- Meillä on ollut epäonnea, kun kokoonpanosta on yhtäkkiä kolme pelaajaa poissa. Tilanteeseen pitää kuitenkin löytää ratkaisu, ja se on minun tehtäväni, Backe totesi.

- Täytyy vain toivoa, ettei loukkaantumisia tule enempää.

Viime viikkojen suurin ilonaihe on ollut Teemu Pukki, joka on päässyt mahtivireeseen tanskalaisessa Bröndbyssä. Hän on tehnyt Tanskan liigassa jo kahdeksan maalia.

- Pukki on maalintekokone, tosi kuuma pelaaja juuri nyt. Jos pelaajassa tapahtuu noin suuri muutos seurajoukkueessa, toivon sen näkyvän myös maajoukkueessa. Toivon, että hän pystyy maalintekoon myös vastahyökkäyksistä, sillä hänellä on nyt itseluottamus kohdallaan, Backe arvioi Pukkia.

Pukki on tehnyt maajoukkueessa maalin viimeksi 21. toukokuuta 2014 Tshekkiä vastaan.

Kosovoa on mahdoton vakoilla

Kosovo on vasta hyväksytty kansainväliseen jalkapalloon, ja se pelaa ensimmäisen karsintaottelunsa Suomea vastaan.

- Se on varmasti hankala vastus. Voi vain kuvitella kosovolaisten ylpeyden. Ottelu on heille historiallinen, joten meidän pitää olla valmiina, Backe painotti.

Alun perin Suomen oli tarkoitus aloittaa karsintaurakka vieraissa Islantia vastaan.

- Saimme tiedon muutoksesta riittävän aikaisin, joten ei se ole mikään ongelma. Kosovo on tosin vaikeasti vakoiltava joukkue, koska se ei ole pelannut kuin Färsaaria vastaan ja senkin pitkälti vajaalla. Kosovo on ennakoitavissa lähinnä pelaajavalintojen perusteella.

Backe ei kuitenkaan halua Kosovosta mitään mörköä suomalaisille.

- Kosovosta ei ikinä tiedä, mutta ei Euroopassa ole helppoja joukkueita. Aina on oltava parhaimmillaan ja löydettävä joukkueen harjoituksiin oikea balanssi. Olemme Kosovo-ottelussa suosikkeja.