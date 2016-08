Aikuisten judokoulu starttasi Joensuussa

Japanista lähtöisin oleva kamppailulaji judo vaatii enemmän nopeutta kuin voimaa. Aikuiset pääsevät tutustumaan lajin pariin syksyn judokoulussa, jonka järjestää joensuulainen judoseura Joen Yawara.

– Tällaista ei ole moneen vuoteen Joensuussa järjestetty, ohjaaja Matias Vainio (kuvassa keskellä) kertoo.

– Yksi syy on ollut se, että meillä ei ole ollut tiloja. Joensuussa se on ollut iso ongelma. Se asettaa melkoiset rajoitteet toiminnalle. Toinen syy on ollut pula ohjaajista.

Liikuntabuumi vaikuttaa sentään olevan vahvaa paikkakunnalla. Judokoulussa on 16 judokaa harjoittelemassa teknisiä ja mentaalisia taitojaan judon parissa.

– Tämä on hyvin monipuolinen laji, vakuuttaa Heli Mustonen (edessä), joka alkaa kottikärrätä Maria Tuomaalaa pitkin judosalia.