Enduron SM-osakilpailu pärähtää käyntiin Tohmajärvellä

Tohmajärvellä ajetaan tulevana viikonloppuna SM-enduron viides osakilpailu. Kilpailun ehdoton ennakkosuosikki on enduron E1-luokan hallitseva maailmanmestari Eero Remes.

Yleiskilpailun voitosta Remeksen tulevat haastamaan muun muassa SM-sarjan kärkikuljettajat Antti Hänninen, Antti Hellsten ja Marko Tarkkala.

Kilpailuun on ilmoittautunut yhteensä 166 kuljettajaa. Neljättä kertaa järjestettävän Tohmajärvi-enduron aloittavat perjantaina SM- ja V40 -luokat kahteen kertaan ajettavalla Supertestillä. Osin vanhan tiilitehtaan sisällä kulkeva maastokoe sisältää extreme-esteitä, savesta muovattuja mäkiä ja hyppyreitä.

Lauantaina liittyvät mukaan myös C- ja V50-kilpailuluokat. Päivän aikana ajetaan kilpailuluokasta riippuen kaksi tai kolme 82 kilometrin mittaista kierrosta. Jokaisella kierroksella on neljä maastokoetta. SM- ja V40-luokat ajavat kolme kierrosta ja kilpailijoiden aikoihin lisätään perjantain Supertestin tulokset. Kokonaisajoaika lauantailta on kahdeksan ja puoli tuntia.

Kilpailussa ajetaan myös kerhojoukkueiden SM, johon on ilmoittautunut torstaiaamuun mennessä 15 kolmihenkistä joukkuetta.

Yleisöllä on maastokokeille ja kilpailukeskukseen vapaa pääsy.