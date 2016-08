Petri Pennanen: "Olemme tähdänneet kaiken seuraavaan puoleentoista viikkoon"

Miesten Superpesiksen välieräsarja Sotkamon Jymyn ja Joensuun Mailan välillä käynnistyy tänään Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla.

Viisi edellistä Suomen mestaruutta voittanut Jymy on ottelusarjassa selvääkin selvempi suosikki. JoMan tehtävä suistaa hallitseva mestari valtaistuimelta on haastava.

– Asetelma on tiedossa ja Jymy on suosikki, mutta on sarjasta mahdollista tulla ulos voittajana. Moni ei ole tuota tietä vielä löytänyt, mutta olemme tähdänneet kaiken seuraavaan puoleentoista viikkoon, JoMan pelinjohtaja Petri Pennanen pohtii.

Viime syksynä samat joukkueet kohtasivat niin ikään välierävaiheessa. Tuolloin joensuulaisilla oli kotietu, mutta se ei paljon painanut, sillä Jymy marssi loppuotteluun helponlaisesti voitoin 3–0. Runkosarjan perusteella oli lupa odottaa enemmän, mutta tosipelien alkaessa Jymy oli omaa luokkaansa.

Täysin lyötynä JoMa ei missään nimessä välieräsarjaan lähde, vaikka niin sanotut asiantuntijapiirit tai kansan syvät rivit eivät sille menestystä povaa.

– Olemme viime kauteen verrattuna energisempiä, optimistisempia ja luottavaisempia, pelinjohtaja vakuuttaa.

Ensimmäinen välieräottelu alkaa Sotkamossa perjantaina kello 17.30. Joensuussa joukkueet iskevät yhteen ainakin tulevana sunnuntaina, jolloin otellaan toinen välieräottelu kello 16.

