Tohmajärven SM-endurossa ajetaan viidettä osakilpailua - yleiskilpailua johtaa Eero Remes

Tohmajärvellä on menossa SM-endurokisat.

Kahdeksan maastokokeen jälkeen moottoripyörien A-luokkaa johtaa hallitseva maailmanmestari Tuusulan Moottorikerhon Eero Remes ajalla 50.57, Henrik Stigell Helsingin Moottorikerhosta on toisena 43 sekuntia kärjestä ja kolmantena kisassa on Matias Savo, 1.06 minuuttia kärjestä. Kilpailussa on ajettu 8 maastokoetta.

A-, B, ja V40- luokassa ajetaan yhteensä 14 maastokoetta.

Kuusi maastokoetta on vielä jäljellä. Kärjen pitäisi olla maalissa kilpailukeskuksella noin kello 16.30 aikaan.

Paras paikallinen on tällä hetkellä B-luokassa kokonaispisteissä neljäntenä oleva Roni Ratinen Tohmajärven Enduroseurasta. C-luokassa Aarne Kekkonen on tällä hetkellä 14:s. V40-luokan kakkosena on tällä hetkellä Etelä-Suomessa asuva Tommi Tuuliluoto, joka edustaa Tohmajärven Enduroseuraa.