Jokipoikien tukena jo vuosikymmenen - faniyhdistykselle pyöreitä vuosia

Tunnelmaa ja väriä Jokipoikien kotiotteluihin jo vuosikausia tuoneella kannattajayhdistys Susirajan Punamustilla alkaa juhlakausi, sillä kauden jälkeen tulee kuluneeksi kymmenen vuotta yhdistyksen perustamisesta.

Paljon on Jokipojissakin ehtinyt tapahtua sen jälkeen, kun nuija iskettiin pöytään.

Kevään 2010 mestaruus ja liigakarsinnat olivat joensuulaiselle kiekkokannattajalle todellista huumaa. Pitkäaikainen puheenjohtaja Visa Redsven nostaa toiseksi kohokohdaksi paluun Mestikseen yhden suomisarjakauden jälkeen.

– Jäsenmäärä putosi 130:sta 30:een, kun Jokipojat tippui Suomi-sarjaan. Se oli järkyttävä pudotus, mutta uskollisimmat jäsenet kestivät senkin pudotuksen. Uskon, että nyt olemme jo noususuunnassa, hän sanoo.

Ruusuilla tanssimista kymmenvuotinen taival ei ole ollut. Jokipojilla on ollut omat vaikeutensa, mikä on heijastunut kannattajien arkeen.

– Monta kertaa jo ydinporukka on meinannut pistää hanskat naulaan, mutta päätettiin, että kyllä me ainakin kymmenen vuotta tätä pyöritämme. Motivaatiota on laskenut se, että meillä on pieni rajattu piiri, joka puuhaa paljon, ja hommat kasaantuvat muutamien hartioille aika paljon, Redsven puhahtaa.

