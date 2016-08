Arsenal ja Leicester pääsivät voiton makuun Valioliigassa

Viime kauden mestari Leicester ja kakkonen Arsenal pääsivät lauantaina voiton makuun tämän kauden jalkapallon Englannin Valioliigassa. Leicester kaatoi Swansean 2-1 Jamie Vardyn ja Wes Morganin osumilla. Kauden kahdesta ensimmäisestä ottelusta Leicesterin saldo oli tappio ja tasapeli.

Lontoolaisen Arsenalin käsittelyssä kaatui puolestaan Watford 3-1. Arsenalilta osuivat joukkueen tähtipelaajat Santi Cazorla, Alexis Sanchez ja Mesut Özil. Leicesterin tavoin myös Arsenalilla on kasassa neljä pistettä.

Valioliigassa ei ole lauantain kierroksen jälkeen enää ainuttakaan nollan pisteen joukkuetta. Pisteittä alkukauden tahkonneet Crystal Palace ja Bournemouth jakoivat pisteet maalein 1-1. Myös Sunderland nappasi kauden avauspisteen, kun peli Southamptonin vieraana päättyi 1-1.

Italialaisvalmentaja Antonio Conten komentoon täksi kaudeksi siirtynyt Chelsea jatkaa puhtaalla pelillä. Lauantaina lontoolaissikermä löylytti Burnleyta maalein 3-0. Eden Hazard, Willian ja Victor Moses varmistivat Chelsealle täydet pisteet.

- Olemme aloittaneet kauden todella hyvin, mutta pystymme parantamaan peliämme, Conte sanoi AFP:n mukaan.

- Eden Hazardin pitää olla yhtä päättäväinen jokaisessa pelissä. Olen iloinen, koska näin tänään päättäväisyyttä.

Myös Everton jatkaa kärkikahinoissa kaadettuaan sarjajumboksi tipahtaneen Stoken 1-0.

Tottenham on myös edelleen ilman tappioita. Lontoolaisseura tasasi pisteet Liverpoolin kanssa kotonaan maalein 1-1. Liverpool on avannut kautensa poikkeuksellisesti kolmella vieraspelillä.

Liverpoolin maalin rangaistuspotkusta tehneen James Milnerin erikoinen taika pitää yhä. Aina kun englantilaispelaaja on tehnyt maalin Valioliigan ottelussa, on hänen edustamansa joukkue päätynyt vähintään tasapeliin. Milner on osunut 42 ottelussa, ja näistä peleistä peräti 34 on päättynyt Milnerin joukkueen voittoon.