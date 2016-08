Suunnistusmaajoukkueen päävalmentaja ei kommentoi jatkoaikeitaan

Suomen suunnistusmaajoukkueen päävalmentaja saattaa vaihtua. Suunnistusliitto ilmoitti tänään tiedotteessa hakevansa päävalmentajaa kaksivuotisella sopimuksella, johon sisältyy myös optio kahdesta lisävuodesta.

Suomen maajoukkueen nykyisen päävalmentajan Juha Tainin sopimus umpeutuu lokakuun lopussa. Taini on toiminut tehtävässään syksystä 2010 lähtien.

Taini ei halunnut tänään valaista jatkoaikeitaan.

- En kommentoi asiaa ainakaan viikkoon. Pitää mietiskellä, Taini kertoi STT:lle.

Suunnistusliiton toimitusjohtajan Mika Ilomäen mukaan Taini on vapaa hakemaan pestiä.

- Hän voi yhtä hyvin hakea päävalmentajan paikkaa kuin kuka tahansa muukin, Ilomäki kertoi.

Vaikka liitto hakee päävalmentajaa avoimella haulla, ei Ilomäellä ole Tainista muuta kuin positiivista sanottavaa.

- Olen ollut häneen tyytyväinen. Juha on tehnyt hyvää työtä ja on ennen kaikkea selkeästi osoittanut kiinnostusta tulevien sukupolvien eteenpäin viemiseen.

Vaikka Suunnistusliitto on ollut tyytyväinen Tainiin, on Ilomäen mukaan päävalmentajan tilannetta hyvä kartoittaa tässä vaiheessa.

- On hyvä katsoa, minkälaisia kandidaatteja meillä on ja minkälaisilla ajatuksilla he toimivat. Meidän kannattaa katsoa avoimesti tulevaisuuteen eikä sulkea mitään pois, Ilomäki painotti.

Suomi saavutti lauantaina päättyneissä MM-kisoissa yhden pronssin. Mitali tuli kisojen päätösmatkalta naisten viestistä.