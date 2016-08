JoMalle kolme tärkeää jatkosopimusta - Timo Kallio jatkaa

Joensuun Maila solmi maanantaina kolme jatkosopimusta ensi kaudeksi. Vuoden mittaiset jatkosopimukset tekivät Timo Kallio ja Lauri Kivinen.

– Kallio on aivan top 10 -kavereita Suomessa. Tiedettiin, että on hankittu huippupelimies, mutta silti hän on ollut jopa yllättävän hyvä tällä kaudella, pelaajien rekrytoinnista vastaava Mikko Varonen kommentoi Karjalaiselle.

– Kivinen kehittyy varmasti vielä vuosia takakentällä, kun on päässyt sinne pitkästä aikaa hääräämään.

Siilinjärveltä lähtöisin oleva Henri Litmanen taas raapusti nimensä peräti kolmen vuoden mittaiseen jatkosopimukseen.

– Hän on takuuvarma runkopelaaja. Hän jatkaa Joensuussa opintoja ja on asettunut pysyvästi kaupunkiin. Tärkeä palanen jokaisen pelinjohtajan palettia.

– Viime metreillä hänelle soiteltiin muista seuroista, mutta Henkka oli jo päätöksensä tehnyt, Varonen paljastaa.

