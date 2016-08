ViU menettää Hussan Tampereelle

Viinijärven Urheilijoiden kantaviin voimiin viime kausina kuulunut Petra Hussa jättää liperiläisseuran. Hussan, 20, uusi seura on tamperelainen Manse PP.

– Mielenkiintoa Manse PP:ta kohtaan herätti se, kuinka siellä on pystytty nostamaan joka kausi osakkeita sarjassa ja kehitystyöhön on panostettu. Välimatka Joensuun ja Tampereen välillä hieman mietitytti, mutta ajattelen kuitenkin, että jos haluaa saavuttaa jotain enemmän, on uskallettava tehdä jotain mitä ei ole ennen tehnyt, Hussa sanoo seuran tiedotteessa.

Viime kaudella tamperelaisseura ylsi sijalle viisi mutta tippui heti puolivälierissä Porin Pesäkarhuille voitoin 0–3.