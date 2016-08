Jokipoikien junioriorganisaatiolle uusi toiminnanjohtaja

Juniorityö Jokipojissa on laadukasta ja tuottanut vuosien saatossa paljon hyviä pelaajia eri sarjatasoille. Eniten tästä on hyötynyt luonnollisesti Jokipoikien edustusjoukkue, mutta Jokipoikien kasvatteja löytyy myös useista SM-liigaorganisaatioista ja eri ikäluokkien maajoukkueista.

Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että seurassa ollaan hereillä ja reagoidaan ajoissa vauhdilla kehittyvän lajin muutoksiin. Yksi uudistuksista oli hakea seuraan markkinoinnin ja myynnin ammattilaista. Uuteen toiminnanjohtajan tehtävään valittiin joensuulainen Jarmo Mustonen.

Syyskuussa työnsä aloittavalla Mustosella on vankka kokemus juniorikiekosta järjestöpuolelta ja hallitustyöskentelystä. Hänellä on markkinointi- ja myyntialan kokemusta ja valmiiksi hyvät verkostot paikallisiin kiekkovaikuttajiin ja yrittäjiin. Mihinkään tuntemattomaan hän ei näin hyppää.

– Poikani pelaavat kiekkoa, joten tiedän mitä kiekkoperheen arki on. Isossa kuvassa ensisijainen tehtävämme on seurana saada lapset ja nuoret liikkumaan. Lajit eivät saa kilpailla keskenään. Jatkossa meidän on kehitettävä myös seurojen välistä yhteistyötä. Monipuolinen lajien harrastaminen kantaa varmasti hedelmää myöhemmin kilpaikäluokissa.

Urheilullisesta puolesta vastaa viime kauden tapaan kehityspäällikkö Markku Kyllönen. Kenttätyön lisäksi hän rekrytoi ja kouluttaa valmentajia. Mukaan onkin saatu paljon uusia nuoria apuvalmentajia.

– Pelaajien valmennuksessa meillä on pääpaino edelleen lajitaidoissa. On tärkeää junioreiden kehityksen kannalta, että harjoittelemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Alussa mennään vähän leikinkin varjolla, mutta sitten pikkuhiljaa mentäessä kohti kilpaikäluokkia vaatimustasoa nostetaan porras kerrallaan, kertoo Kyllönen.

