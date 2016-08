Sotkamon Jymy on edennyt miesten Superpesiksen loppuotteluun. Jymy kaatoi kolmannessa välierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0 (3-3, 7-1) ja selvisi finaaliin otteluvoitoin 3-0.

Jymy on ollut varsinainen kestomenestyjä Superpesiksessä. 2000-luvulla Jymy on saavuttanut mitalin joka vuosi. Finaalien ulkopuolellekin Jymy on jäänyt vain kahdesti.

Viimeisistä 25 mestaruudesta Jymy on vienyt nimiinsä peräti 17. Jymy tavoittelee tänä syksynä jo kuudetta perättäistä SM-kultaa.

Loppuottelussa Jymy kohtaa Vimpelin Vedon. Ottelusarja käynnistyy Vimpelissä 10. syyskuuta.