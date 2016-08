Felipe Massan F1-ura päättyy tähän kauteen

Brasilialainen F1-kuski Felipe Massa päättää uransa tähän kauteen. Massa, 35, on kilpaillut F1-luokassa 14 vuotta.

Kuluva kausi on Massan kolmas Williams-tallissa Valtteri Bottaksen tallikaverina. Kauden päätteeksi ajettava Abu Dhabin kilpailu on Massan uran 250. ja viimeinen GP.

Massa on ajanut F1-urallaan myös Sauberilla ja Ferrarilla Kimi Räikkösen tallikaverina. Vuonna 2008 Massa jäi niukasti MM-sarjassa toiseksi Lewis Hamiltonin taakse.

- Jokainen tallini on ollut erityislaatuinen kokemus, ei pelkästään F1:een liittyen. Kiitän kaikkia siitä, että olen päässyt näin pitkälle. En olisi koskaan uskonut tällaiseen uraan, ja olen ylpeä siitä mitä olen saavuttanut. On varmasti tunteikas hetki, kun päätän F1-urani 250. kilpailuun Abu Dhabissa, Massa tuumi Williamsin tiedotteessa.

Ferrarilta Massa siirtyi Williamsille. Ensimmäinen kausi tuotti kolme palkintokorokesijoitusta, yhden paalupaikan ja seitsemännen sijan kuljettajien MM-sarjassa.

Viime kaudella Massa oli kuudes ja kuluvalla kaudella hän pitää kymmenettä sijaa. Tallikaveri Bottas majailee seitsemäntenä.

- Massa on mukava työkaveri. Hän on yhä nopea ja mielestäni aliarvostettu. Juuri nyt hänellä on menossa hankala vaihe, mutta kunnioitan häntä kuskina ja henkilönä, Bottas kertoi.