Räikkönen harjoitusten kolmas ja neljäs

Ferrari toi Monzan F1-viikonloppua varten päivitetyn version moottoristaan, mutta se ei riittänyt MM-sarjan kärkitallia Mercedestä vastaan perjantain harjoitusajoissa. Kimi Räikkönen oli päivän ensimmäisissä harjoituksissa kolmas ja toisissa harjoituksissa neljäs.

Räikkösen tallikaveri Sebastian Vettel oli ensin neljäs ja sitten kolmas.

Ensimmäisten harjoitusten nopeinta vauhtia piti Mercedeksen Nico Rosberg ennen tallikaveriaan Lewis Hamiltonia. Heidänkin järjestyksensä vaihtui iltapäivän sessioon.

Hamiltonin kellottama 1.22,801 oli perjantain vauhdikkain kierrosaika. Räikkönen jäi ajasta 0,626 sekuntia. Ensimmäisissä harjoituksissa Räikkösen ero Rosbergiin oli yli sekunti.

Italialaistalli käytti päivitykseensä kolme kehityspolettia, joten se on nyt ensimmäisenä moottorinvalmistajana käyttänyt kaikki tälle kaudelle annetut 32 polettia.

- Päivitetty moottori on melko pieni askel eteenpäin. On normaalia, että yritämme kehittyä kaikilla osa-alueilla. Asia on pieni, mutta suunta on oikea, Räikkönen kommentoi uudistettua voimanlähdettään.

Perjantain ajoaan Räikkönen ruoti tuttuun tapaansa.

- Kaikkiaan meno ei ollut huonoa. Auto tuntui ihan hyvälle, mutta silti aina on paljon työtä tehtävänä.

Williamsilla johdonmukaista työtä

Toinen suomalainen Valtteri Bottas kirjasi harjoitussijoitukset seitsemän ja kahdeksan. Williams-kuljettaja jäi pienimmilläänkin kärjestä liki puolitoista sekuntia.

- Siitä on aikaa, kun olemme pystyneet tekemään näin johdonmukaista työtä, ja se on hyvä tunne, Bottas totesi.

Bottas muistutti heti perään, että Williamsilla on vielä varaa parantaa tekemistään.

- Meidän täytyy päättää, millä downforce-tasolla ajamme aika-ajossa ja kilpailussa. Kokeilimme erilaista downforce-tasoa harjoituksissa, mutta downforce-tason ja suoranopeuden kesken täytyy tehdä kompromisseja, Bottas selvitti.

Toisella Williams-kuljettajalla Felipe Massalla oli vaikeampaa. Hän sijoittui ensimmäisissä harjoituksissa vasta 14:nneksi. Toisissa harjoituksissa hän oli 11:s.