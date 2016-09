Wawrinka nousi kuilun partaalta jatkoon

Tenniksen Yhdysvaltain avointen miesten kärkinimistä Andy Murray ja etenkin Stan Wawrinka joutuivat taistelemaan lauantaina tosissaan edetäkseen neljännelle kierrokselle. Wawrinka joutui selvittämään ottelupallon britti Dan Evansia vastaan ja voitti vasta viidessä erässä.

Kolmossijoitettu sveitsiläinen oli alusta asti hankaluuksissa maailmanlistalla sijalla 64 olevan Evansin kanssa. Britti voitti ensimmäisen ja kolmannen erän, ja neljännen erän katkaisupelissä Evans sai 6-5-tilanteessa ottelupallon.

Wawrinka kuitenkin selvitti sen, voitti erän ja oli viidennessä erässä omaa luokkaansa. Hän voitti ottelun 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 7-6 (10-8), 6-2.

- On aina hienoa voittaa selvittämällä ottelupallo. Se on aina hyvin erityistä. Tämä oli kova taistelu, ja olen iloinen, että pääsin jatkoon, Wawrinka sanoi.

Murray hävisi yhden erän italialaista Paolo Lorenzia vastaan, mutta voitti lopulta 7-6 (7-4), 5-7, 6-2, 6-3. Lorenzo, 34, otti vasta heinäkuussa ensimmäisen ATP-turnausvoittonsa.

- Tein paljon helppoja virheitä, ja Lorenzo on erittäin tasainen. Hän ei anna halpoja pisteitä. Yritin liian usein saada halpoja pisteitä, Murray totesi.

Murray kohtaa neljännesvälierissä Bulgarian Grigor Dimitrovin. Wawrinka puolestaan saa vastaansa Ukrainan Illja Martshenkon, joka eteni jatkoon, kun loukkaantumisesta kärsinyt Australian Nick Kyrgios joutui luovuttamaan kolmannen erän jälkeen.

Del Potron lento jatkuu

Argentiinan Juan Martin del Potro jatkaa vahvaa menoaan turnauksessa. Vuoden 2009 mestari kaatoi 11:nneksi sijoitetun Espanjan David Ferrerin vakuuttavasti 7-6 (7-3), 6-2, 6-3.

Del Potro on mukana New Yorkissa villillä kortilla viime vuosien rannevammojensa jäljiltä, jotka olivat vähällä päättää hänen uransa. Hän on kuitenkin pelillään nostanut itsensä yhdeksi suosikeista. Argentiinalainen saavutti Rion olympialaisissa kaksinpelin hopeaa ja näyttää US Openissa sinetöivän paluunsa maailman huipulle.

Neljännesvälierissä Del Potro kohtaa kahdeksanneksi sijoitetun Itävallan Dominic Thiemin.