F1-sarjan pitkään ennakoitu myynti amerikkalaiselle mediayhtiölle on toteutumassa lähipäivinä, kertoo saksalainen Auto Motor und Sport -lehti. Saksalaislehden mukaan kauppa on sovittu Italian gp-viikonloppuna ja Liberty Media maksaa ensi viikolla ensimmäisen erän kauppasummasta.

Pääomasijoitusyhtiö CVC Capital Partners on omistanut enemmistöosuuden formula ykkösistä vuodesta 2005. Auto Motor und Sportin mukaan Liberty Media maksaa CVC:n osuudesta 8,5 miljardia dollaria (7,6 miljardia euroa).

Liberty Media on listattu New Yorkin pörssissä. Yhtiön pääomistaja on miljardööri John C. Malone.

F1:n päivittäinen johtaminen säilyy kuitenkin Bernie Ecclestonen käsissä.