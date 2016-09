Obama puolusti jenkkifutarin oikeutta osoittaa mieltään

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on puolustanut amerikkalaisen jalkapalloilun NFL:n San Francisco 49ersin Colin Kaepernickin oikeutta protestoida. Kaepernick on viime viikkoina herättänyt suurta huomiota Yhdysvalloissa, koska hän on kieltäytynyt seisomasta, kun Yhdysvaltain kansallislaulu esitetään ennen pelejä.

Kaepernick protestoi mustien huonoa kohtelua Yhdysvalloissa. - Ymmärrykseni mukaan hän käyttää peruslaillista oikeuttaan ottaa kantaa. Meillä on pitkä historia urheilijoita, jotka ovat tehneet niin, Obama sanoi Kiinassa G20-huippukokouksen yhteydessä USA Todayn mukaan. Kaepernick on kritisoinut erityisesti poliisiväkivaltaa ja pitänyt julkisesti sukkia, joissa sika on kuvattu poliisihatussa. Obama myönsi, että Kaepernickin protesti on "vaikea asia" monille poliiseille ja sotilaille. - En kuitenkaan epäile hänen vilpittömyyttään. Hän välittää todellisista kysymyksistä, joista pitää puhua. Jos ei mitään muuta, niin ainakin hän on aiheuttanut lisää keskustelua, Obama sanoi.