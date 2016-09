Rolle Turunen Kiekkokoplan valmentajaksi

Joensuulaisen Kiekkokoplan valmennuksessa on tapahtunut muutos ennen kauden alkua. Päävalmentaja Pekka Romppasen sopimus purettiin yhteisymmärryksessä ja uutena päävalmentajana aloittaa heti Rolle Turunen. Romppasen äkillisesti muuttunut työtilanne estää täysipainoisen valmentamisen.

Turunen, 57, on pitkän linjan jääkiekkomies. Pelaajaurallaan hän edusti Joensuun Kiekko-Poikien lisäksi Savonlinnan Pallokerhoa ja Kouvolan Kiekkoa. Turusella on valmentajakokemusta noin 15 vuoden ajalta. Hän on valmentanut Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa.