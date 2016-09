Djokovic sai jälleen luovutusvoiton ja eteni välieriin

Maailmanlistan ykköspelaaja Novak Djokovic eteni Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa miesten kaksinpelin välieriin. Serbipelaaja Djokovic voitti ranskalaisen Jo-Wilfried Tsongan, mikä toi hänelle kymmenennen peräkkäisen välieräpaikan Yhdysvaltain avoimissa.

Tsonga hävisi avauserät luvuin 3-6, 2-6. Hän ei pystynyt pelaamaan ottelua loppuun ja luovutti polvivamman vuoksi. Djokovic on saanut tämän vuoden Yhdysvaltain avoimissa luovutusvoiton jo kolmessa ottelussa.

Djokovic on voittanut Yhdysvaltain avointen kaksinpelin urallaan kahdesti.

- Se merkitsee minulle eniten, että olen välierissä. Voin vain toivoa vastustajilleni nopeaa toipumista. Olen varma, ettei tilanne ole Tsongalle helppo käsitellä, Djokovic sanoi viitaten vastustajansa loukkaantumiseen.

- Tunsin kipua vasemmassa polvessani. Minulla on ollut vastaavaa aiemmin, joten tiesin tarkkaan, mitä tapahtui, pettynyt Tsonga kertoi.

Viime vuoden voittaja Djokovic kohtaa välierissä ranskalaisen Gael Monfilsin, joka pudotti Lucas Pouillen erin 6-4, 6-3, 6-3. Ranskalaispelaaja Pouille oli pudottanut turnauksessa Rafael Nadalin, mutta Monfils oli hänelle liian kova vastus.

Wozniacki pääsi helpolla

Tanskalainen Caroline Wozniacki löi naisten kaksinpelin puolivälierissä latvialaisen Anastasija Sevastovan 6-0, 6-2. Wozniacki kohtaa saksalaisen Angelique Kerberin välierissä.

Wozniacki on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista, ja hänen sijoituksensa naisten maailmanlistalla on pudonnut 74:nneksi. Yhdysvaltain avoimissa tanskalaistähti on palannut vakuuttavasti huipulle.

Puolivälierissä hänen urakkansa helpottui, kun Sevastova kaatui ja satutti oikeaa nilkkaansa.

- Olen todella pahoillani hänen puolestaan, sillä minulla on ollut sama vamma aiemmin, Wozniacki sanoi.

Uransa ensimmäistä grand slam -turnauksen puolivälierää pelannut Sevastova antoi tunnustuksen tanskalaisvastustajalleen.

- Caroline pelasi hienoa tennistä. Ilman loukkaantumistakin minun olisi ollut vaikea voittaa häntä, Sevastova myönsi.