Euroliiga, Mestarien liiga ja mitä näitä nyt onkaan

Koripallon kansainvälinen kilpailutoiminta seurajoukkuetasolla on monen kirjava.

Korkeimmaksi rankattu on yhä seuravetoinen Euroliiga, jossa suomalaisväriä pitää yllä Barcelonaan siirtynyt Petteri Koponen. Susijengin sentteri Gerald Lee Jr. on parhaillaan kuukauden mittaisella testillä viime kaudella Euroliigassa Final Four -lopputurnaukseen selvinneeseen espanjalaiseen Laboral Kutxaan.

Toinen seuravetoinen sarja on Eurocup.

Kansainvälinen koripalloliitto FIBA on pitkään ollut alakynnessä, mutta nyt se on pistänyt hihat heilumaan. Pian alkava uusi Mestarien liiga on houkutellut joukkueita mukaan myös Eurocupista.

Joensuun Kataja pelaa ensimmäisen karsintaottelun 27. syyskuuta kotona Södertälje Kingsiä vastaan. Ruotsissa pelataan parin päivän päästä torstaina.

Yhteistuloksella voittaja etenee Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Siellä tulee 14 kovaa kansainvälistä ottelua sekä 100 000 euron palkkio lohkovaihepaikasta.

Koripallon kansainvälistä kilpailutoimintaa valottaa lauantain Karjalaisessa Koripalloliiton kilpailutoimenjohtaja Tom Westerholm.