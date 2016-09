Jokipoikien sarja-avauksessa väljää lehtereillä - "Joensuulaiset heräävät vähitellen"

Mestiksen hallitseva pronssijoukkue Jokipojat esitti hienon 5–1-voiton sarja-avauksessa. Mehtimäen jäähallissa SaPKo-ottelua seurasi 1 026 katsojaa, mikä on selkeästi pienempi yleisömäärä kuin takavuosina.

Laji on Suomen seuratuin, Jokipojilla on Mestis-menestystä ja paljon omia kasvatteja, mutta yleisömäärässä on vielä petrattavaa. Seuran yleisötavoitteena on viime kauden tapaan 1 200 katsojan keskiarvo.

– En ole valtavan pettynyt yleisömäärään. Pari kautta on ollut tällaisia määriä. Kenties ihmiset eivät ole huomanneet, että pääsyliput ovat kaksi euroa edullisempia ennakkoon ostettuna, Jokipoikien hallituksen jäsen Lauri Hyvönen mietti.

Jokipojat on suunnitellut kaudelle muutamia tempauksia ja teemapelejä, joihin toivotaan isoja yleisömääriä.

– 26. marraskuuta on retropeli, kun Espoo United saapuu vieraaksi. Tuolloin muistellaan sitä, kun Kiekko-Espoo pudotti Kiekko-Pojat liigasta keväällä 1992 ja 80–90-luvun legendat pelaavat näytösottelun. Loppukaudesta ohjelmassa ovat teemapelit perheille ja opiskelijoille, Hyvönen kertoo.

Jokipoikien puheenjohtaja Jarkko Immonen arveli, että myös Jokipoikien vaisut harjoitusottelut saattoivat verottaa yleisöä. Keskiviikkoiltana Immonen ihasteli Jokipoikien peli-ilmettä sekä uusien runkomiesten ja nuorten pelaajien otteita.

Immonen ja Jokipoikien valmentaja Ari Aaltonen uskoivat, että ihmiset löytävät syksyn mittaan tiensä hallille.

– Joensuulaiset heräävät vähitellen. Pelataan hyvin, pannaan kiekkoa maaliin ja taistellaan. Kyllä ne katsojat sieltä tulevat. Täällä on kiekkoihmisiä ja luotan joensuulaiseen yleisöön, Aaltonen totesi.

