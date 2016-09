Kiteen kankailla ajetaan jälleen offroad-pyörillä

Jokasyksyinen offroad-moottoripyörien Karjalan Kankailla Cross Country ajetaan jo kahdeksannen kerran lauantaina 1. lokakuuta Kiteen Tolosenmäen Aimo-monitoimikeskuksessa. Ensimmäiset luokat starttaavat kello 9 ja kello 10.35. Muun muassa A-luokka alkaa kello 13.

Reitistö ja kilpailukeskus on tuttu monelta vuodelta, mutta muutoksia on tehty kilpailijoiden toivomusten ja parantuneiden lupa-asioiden myötä.

– Lähtö on nyt avarammalla paikalla, jotta osallistujilla olisi parempi mahdollisuus ajaa kilpaa sijoituksista alkumetreistä lähtien, kertoo kilpailun ratamestari Jarkko Halttunen.

– Aiempina vuosina tutuksi tullut leveä ja metsäinen crosscountry-reitti lentokentän toisella puolella on saanut ympäristöluvan. Reittiä on käytetty moottorikelkkakilpailuissa talvisin. Se on pari kilometriä viime vuotta pidempi.